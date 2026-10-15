André Martínez sigue amenazando el liderato de Eduardo Castro en Caminos del Inca. El piloto ganador del año pasado se impuso en la cuarta etapa entre Andahuaylas y Cusco y redujo la diferencia con Castro, ganador del 2024.
André Martínez sigue amenazando el liderato de Eduardo Castro en Caminos del Inca. El piloto ganador del año pasado se impuso en la cuarta etapa entre Andahuaylas y Cusco y redujo la diferencia con Castro, ganador del 2024.
Ambos pilotos compiten sobre un Rally3 y pelean kilómetro a kilómetro por una nueva victoria en Caminos del Inca.
Ayer, se disputaron dos de los tres especiales programados debido a que se tuvo que cancelar el tramo entre Abancay y Tamburco (11.50km) por motivos de seguridad, ya que había mucha gente en la ruta.
Se repartieron un especial para cada uno: Andahuaylas-Abancay de 112.90 km para André e Izcuchaca al Cusco de 96.10 km para Eduardo. Y completada cuatro de las seis etapas, Eduardo lidera con una ventaja de 3:44.9 minutos. En tercera ubicación es para Luis Alayza del Toyota Gazoo Racing.
|1
|44
|Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta
|RC3
|10:35:13.6
|2
|47
|Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3
|RC3
|10:38:58.5
|+3:44.9 +3:44.9
|3
|712
|Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris
|TIN
|10:55:09.2 0:00:10.0
|+19:55.6 +16:10.7
|4
|59
|Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N
|RC2
|10:59:04.8
|+23:51.2 +3:55.6
|5
|716
|Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X
|TIN
|11:00:48.4
|+25:34.8 +1:43.6
|6
|724
|Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5
|TIN
|11:06:05.0
|+30:51.4 +5:16.6
|7
|40
|Carlos Castro Yangali \ Hernan Vargas Ford Fiesta
|RC3
|12:54:11.4 0:30:00.0
|+2:18:57.8 +1:48:06.4
El que tuvo un gran día fue Raúl Orlandini, quien se metió en el quinto lugar de la clasificación general, remontando a Ronmel Palomino y acercándose a Jorge Martínez.
Ayer no partieron los GR Yaris de Nicolás Fuchs y Luis Mendonza Jr., quienes decidieron no seguir en competencia para dedicarse a evaluar el desarrollo de los coches y ponerlos a punto para futuras competencias.
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