André Martínez sigue amenazando el liderato de Eduardo Castro en Caminos del Inca. El piloto ganador del año pasado se impuso en la cuarta etapa entre Andahuaylas y Cusco y redujo la diferencia con Castro, ganador del 2024.

Ambos pilotos compiten sobre un Rally3 y pelean kilómetro a kilómetro por una nueva victoria en Caminos del Inca.

Ayer, se disputaron dos de los tres especiales programados debido a que se tuvo que cancelar el tramo entre Abancay y Tamburco (11.50km) por motivos de seguridad, ya que había mucha gente en la ruta.

Se repartieron un especial para cada uno: Andahuaylas-Abancay de 112.90 km para André e Izcuchaca al Cusco de 96.10 km para Eduardo. Y completada cuatro de las seis etapas, Eduardo lidera con una ventaja de 3:44.9 minutos. En tercera ubicación es para Luis Alayza del Toyota Gazoo Racing.

Eduardo Castro ganó la edición del 2024. (Foto: ACP)

1 44 Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta RC3 10:35:13.6 2 47 Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3 RC3 10:38:58.5 +3:44.9 +3:44.9 3 712 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris TIN 10:55:09.2 0:00:10.0 +19:55.6 +16:10.7 4 59 Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N RC2 10:59:04.8 +23:51.2 +3:55.6 5 716 Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X TIN 11:00:48.4 +25:34.8 +1:43.6 6 724 Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 TIN 11:06:05.0 +30:51.4 +5:16.6 7 40 Carlos Castro Yangali \ Hernan Vargas Ford Fiesta RC3 12:54:11.4 0:30:00.0 +2:18:57.8 +1:48:06.4

El que tuvo un gran día fue Raúl Orlandini, quien se metió en el quinto lugar de la clasificación general, remontando a Ronmel Palomino y acercándose a Jorge Martínez.

Ayer no partieron los GR Yaris de Nicolás Fuchs y Luis Mendonza Jr., quienes decidieron no seguir en competencia para dedicarse a evaluar el desarrollo de los coches y ponerlos a punto para futuras competencias.

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