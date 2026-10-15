André Martínez ganó la edición 2025 y busca el bicampeonato. (Foto: ACP)
André Martínez ganó la edición 2025 y busca el bicampeonato. (Foto: ACP)
Por Redacción EC

André Martínez sigue amenazando el liderato de Eduardo Castro en Caminos del Inca. El piloto ganador del año pasado se impuso en la cuarta etapa entre Andahuaylas y Cusco y redujo la diferencia con Castro, ganador del 2024.

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