Caminos del Inca tuvo uno de sus días más exigentes de carrera entre Ayacucho y Andahuaylas. André Martínez fue el piloto más rápido del tramo, pero Eduardo Castro sigue en lo más alto de la clasificación general.
Caminos del Inca tuvo uno de sus días más exigentes de carrera entre Ayacucho y Andahuaylas. André Martínez fue el piloto más rápido del tramo, pero Eduardo Castro sigue en lo más alto de la clasificación general.
Este miércoles se corrieron los 233 kilómetros de recorrido cronometrado en dos especiales, y André Martínez demostró todo su aprendizaje mundialista.
El ganador de la edición el año pasado ganó el día con una pequeña ventaja sobre Eduardo Castro, quien se mantiene al mando con un tiempo general de 7:44:44.1, mientras que André suma 7:49:49.5. Tercero marcha Luis Alayza.
En la jornada, Nicolás Fuchs y Samuel Dyer abandonaron en el primer especial del día, con lo que quedaron lejos de los puestos de punta.
|1
|44
|Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta
|RC3
|7:44:44.1
|2
|47
|Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3
|RC3
|7:49:49.5
|+5:05.4 +5:05.4
|3
|712
|Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris
|TIN
|7:59:23.9 0:00:10.0
|+14:39.8 +9:34.4
|4
|59
|Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N
|RC2
|7:59:50.8
|+15:06.7 +26.9
|5
|724
|Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5
|TIN
|8:01:00.6
|+16:16.5 +1:09.8
|6
|716
|Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X
|TIN
|8:07:01.3
|+22:17.2 +6:00.7
|7
|734
|Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5
|TIN
|8:19:30.4
|+34:46.3 +12:29.1
|8
|729
|Wilfredo Aysa \ Samael Bendezu Skoda Fabia Aos
|TIN
|8:33:50.0
|+49:05.9 +14:19.6
|9
|68
|Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez Peugeot 208 R4
|RC4
|8:41:37.7
|+56:53.6 +7:47.7
|10
|67
|Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio
|RC4
|8:45:48.9
|+1:01:04.8 +4:11.2
|11
|66
|Jose Frisancho \ Francisco Tiravanti Peugeot 208
|RC4
|9:03:30.9
|+1:18:46.8 +17:42.0
|12
|540
|Diego Malaga \ Oswaldo Carbone Vw Amarok V6
|T1
|9:06:08.2
|+1:21:24.1 +2:37.3
|13
|577
|Jose Carlos Vallejo \ Miguel Makino Vw Amarok V6
|T1
|9:07:46.4
|+1:23:02.3 +1:38.2
|14
|19
|Bradley Salazar \ Josecarlo Espinoza Can-Am Maverick Rx
|UTV
|9:11:13.5
|+1:26:29.4 +3:27.1
|15
|587
|Fabiola Medina \ Keiko Medina JMC
|CAM
|9:16:54.9
|+1:32:10.8 +5:41.4
|16
|505
|Diego Navea \ Manuel Marengo JMC
|CAM
|9:20:20.7
|+1:35:36.6 +3:25.8
|17
|570
|Alvaro Silva \ Paolo Zani Vw Amarok V6
|T1
|9:22:00.1
|+1:37:16.0 +1:39.4
|18
|398
|Santiago Aguayo \ Ricardo Rivera Toyota Gt86
|S2000
|9:22:50.1
|+1:38:06.0 +50.0
|19
|612
|Miguel Alayza \ Jaime Zevallos Subaru Forester
|TIL
|9:25:19.9
|+1:40:35.8 +2:29.8
|20
|520
|Jesus Jurado \ Carlos Elias Toyota Hilux
|T1
|9:27:03.7
|+1:42:19.6 +1:43.8
|21
|39
|Roberto Matos F. \ Alvaro Rivera Ford Fiesta
|RC3
|9:29:11.7
|+1:44:27.6 +2:08.0
|22
|677
|Roberto Parraga \ Ronald Uribe Mitsubishi Evo Viii
|TIL
|9:29:33.3
|+1:44:49.2 +21.6
|23
|73
|Humberto Gomez \ Jimmy Gomez Peugeot 208 R4
|RC4
|9:33:59.8 0:00:20.0
|+1:49:15.7 +4:26.5
|24
|244
|Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta Toyota Corolla
|S1600
|9:38:52.1 0:03:40.0
|+1:54:08.0 +4:52.3
|25
|318
|Carlos Zegarra \ Renzo Gutierrez Honda Civic
|S2000
|9:41:28.6
|+1:56:44.5 +2:36.5
|26
|105
|Pablo Lizarzaburu \ Jaime Galarza Kia Rio Lx
|S1600
|9:43:56.4 0:00:20.0
|+1:59:12.3 +2:27.8
|27
|341
|Jimmy Marmanillo \ Yomira Candia Toyota Corolla
|S2000
|9:45:27.4
|+2:00:43.3 +1:31.0
|28
|368
|David Cahuana \ Ayrton Ortega Honda Civic
|S2000
|9:48:51.3
|+2:04:07.2 +3:23.9
|29
|500
|Jesus Vilca \ Miguel Saavedra Vw Amarok
|T1
|9:53:06.7
|+2:08:22.6 +4:15.4
|30
|519
|Karem Quispe \ Mario Velasquez JMC
|CAM
|9:54:50.1
|+2:10:06.0 +1:43.4
|31
|40
|Carlos Castro Yangali \ Hernan Vargas Ford Fiesta
|RC3
|9:58:44.5 0:30:00.0
|+2:14:00.4 +3:54.4
|32
|247
|Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla
|S1600
|10:02:15.7
|+2:17:31.6 +3:31.2
|33
|259
|Diego Valencia \ Meyer Gomez Hyundai Atos
|S1600
|10:04:11.2
|+2:19:27.1 +1:55.5
|34
|726
|William Loa Quispe \ Erick Ocampo Mitsubishi Lancer Evo 9
|TIN
|10:08:01.9 0:01:00.0
|+2:23:17.8 +3:50.7
|35
|769
|Luis Mendoza Del Valle \ Facundo Olazabal Toyota Gr Yaris
|TIN
|10:33:16.2 0:30:00.0
|+2:48:32.1 +25:14.3
|36
|52
|Nelson Quispe \ Erik Quispe Renault Clio
|RC3
|10:38:47.9 0:30:00.0
|+2:54:03.8 +5:31.7
|37
|49
|Jenrry Quispe \ Renzo Carpio Renault Clio
|RC3
|11:39:14.1 0:37:30.0
|+3:54:30.0 +1:00:26.2
|38
|549
|Celestino Garrido \ Percy Salcedo Foton Tunland
|CAM
|11:54:46.7 1:35:10.0
|+4:10:02.6 +15:32.6
|39
|1
|Anibal Aliaga \ Javier Marchese Can-Am Maverick R
|UTV
|13:05:32.2 0:30:00.0
|+5:20:48.1 +1:10:45.5
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.