Caminos del Inca tuvo uno de sus días más exigentes de carrera entre Ayacucho y Andahuaylas. André Martínez fue el piloto más rápido del tramo, pero Eduardo Castro sigue en lo más alto de la clasificación general.

Este miércoles se corrieron los 233 kilómetros de recorrido cronometrado en dos especiales, y André Martínez demostró todo su aprendizaje mundialista.

El ganador de la edición el año pasado ganó el día con una pequeña ventaja sobre Eduardo Castro, quien se mantiene al mando con un tiempo general de 7:44:44.1, mientras que André suma 7:49:49.5. Tercero marcha Luis Alayza.

En la jornada, Nicolás Fuchs y Samuel Dyer abandonaron en el primer especial del día, con lo que quedaron lejos de los puestos de punta.