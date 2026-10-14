André Martínez defiende el título logrado el año pasado. (Foto: Rally Caminos del Inca)
André Martínez defiende el título logrado el año pasado. (Foto: Rally Caminos del Inca)
Por Redacción EC

Caminos del Inca tuvo uno de sus días más exigentes de carrera entre Ayacucho y Andahuaylas. André Martínez fue el piloto más rápido del tramo, pero Eduardo Castro sigue en lo más alto de la clasificación general.

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