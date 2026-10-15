En su debut en Caminos del Inca, Annia Cillóniz vivió lo que significa la llegada de la prueba a la mítica Plaza de Armas del Cusco. La piloto nacional completó la cuarta etapa entre Andahuaylas y Cusco y se mantiene como líder de la categoría S1600.

Annia Cillóniz se emocionó en su llegada al Cusco, lugar mítico de Caminos del Inca, y más al hacerlo siendo líder de su categoría cuando se ha corrido más de la mitad de la carrera.

El día empezó muy temprano en Andahuaylas con el cariño de la gente que le regaló el desayuno a la piloto y su copiloto Eugenio Arrieta. Luego, los tramos fueron muy duros, pero el Toyota Corolla respondió, pese a unos problemas con los neumáticos, para llevarlos hasta el Cusco.

“Contenta de haber llegado a Cusco, mi familia siempre me da todo su apoyo, es muy fanática del automovilismo y me acompañan siempre”, contó Annia. “Las mujeres estamos demostrando que se puede”, dijo sobre el liderato en su categoría.

Además, Annia contó con el apoyo de Nicolás Fuchs, quien ahora hace parte de su asistencia tras quedar fuera de la carrera. “Siempre me acompaña y ha estado esperándome”, aseguró.

Annia lidera la categoría S1600 con un tiempo de 12:58:51.3 horas, con una ventaja de más de doce minutos sobre Pablo Lizarzaburu. Restan aún dos etapas por completarse, pero la piloto embajadora de la Escuela de Manejo José Gálvez está llevando de gran manera su debut en Caminos del Inca.

1 244 Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta Toyota Corolla S1600 12:58:51.3 0:03:40.0 2 105 Pablo Lizarzaburu \ Jaime Galarza Kia Rio Lx S1600 13:11:25.6 0:00:20.0 +12:34.3 +12:34.3 3 247 Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla S1600 13:34:12.9 +35:21.6 +22:47.3 4 259 Diego Valencia \ Meyer Gomez Hyundai Atos S1600 13:46:46.1 +47:54.8 +12:33.2 5 281 Elmer Apaza \ Justo Medina Toyota Levin S1600 14:54:25.8 0:00:30.0 +1:55:34.5 +1:07:39.7

Corre su primer Caminos del Inca con un Toyota Corolla que ella armó junto a Nicolás Fuchs para disputar las fechas nacionales y llegó con todos los ánimos a Caminos del Inca. Su objetivo es estar en la meta en Arequipa.

S1600

Annia Cillóniz \ Eugenio Arrieta 12:58:51.3 Pablo Lizarzaburu \ Jaime Galarza 13:11:25.6 Rolando Gutiérrez \ Thais Gutiérrez 13:34:12.9