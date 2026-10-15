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Resumen

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Annia Cillóniz disputa su primer Caminos del Inca y lo hace en la categoría S1600. (Foto: Itea Sport)
Annia Cillóniz disputa su primer Caminos del Inca y lo hace en la categoría S1600. (Foto: Itea Sport)
Por Jasson Curi Chang

En su debut en Caminos del Inca, Annia Cillóniz vivió lo que significa la llegada de la prueba a la mítica Plaza de Armas del Cusco. La piloto nacional completó la cuarta etapa entre Andahuaylas y Cusco y se mantiene como líder de la categoría S1600.

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