Annia Cillóniz compite en su primer Caminos del Inca. (Foto: Itea Sport)
Annia Cillóniz compite en su primer Caminos del Inca. (Foto: Itea Sport)
Por Redacción EC

En su debut en Caminos del Inca, Annia Cillóniz saborea lo que significa la exigencia de la prueba. Lo sufre y lo disfruta. Es para lo que se preparó. La embajadora de la Escuela de Manejo José Gálvez, destaca en las dos primeras etapas de Caminos del Inca y lidera la categoría S1600, en gran objetivo que soñaron desde hace tiempo cuando decidieron ser parte de la prueba y por el que luchan kilómetro a kilómetro en la ruta.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.