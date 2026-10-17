Annia Cillóniz es líder de la categoría S1600 en Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)
Annia Cillóniz es líder de la categoría S1600 en Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)
Por Redacción EC

Annia Cillóniz tiene dos objetivos en la recta final de Caminos del Inca 2026: defender el liderato de la categoría S1600 y demostrar que las mujeres también pueden abrirse camino en una de las competencias más exigentes del automovilismo peruano. En conversación con El Comercio, la piloto explicó que afrontará las dos últimas etapas con una estrategia conservadora, aunque reconoce que controlar su instinto de acelerar será uno de sus mayores desafíos. La meta está en Arequipa, donde este domingo concluirá la edición 54 del rally.

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