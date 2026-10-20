Momento en el que rescatan a Eduardo Castro en Caminos del Inca 2026. (Foto: Captura Pasión x el Rally)
Momento en el que rescatan a Eduardo Castro en Caminos del Inca 2026. (Foto: Captura Pasión x el Rally)
Por Redacción EC

Eduardo Castro vivió uno de los momentos más complicados de su participación en Caminos del Inca 2026 durante la quinta etapa, entre Cusco y Puno. El piloto huancaíno sufrió una volcadura que puso en riesgo su continuidad en la competencia. Sin embargo, tanto él como su copiloto, Juan Pedro Cillóniz, resultaron ilesos y pudieron seguir en carrera. Las imágenes del rescate muestran cómo fue atendida la tripulación tras el accidente.

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