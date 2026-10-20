Eduardo Castro vivió uno de los momentos más complicados de su participación en Caminos del Inca 2026 durante la quinta etapa, entre Cusco y Puno. El piloto huancaíno sufrió una volcadura que puso en riesgo su continuidad en la competencia. Sin embargo, tanto él como su copiloto, Juan Pedro Cillóniz, resultaron ilesos y pudieron seguir en carrera. Las imágenes del rescate muestran cómo fue atendida la tripulación tras el accidente.

Pese al incidente, Castro logró mantenerse al frente de la clasificación general y llegó a la última etapa con opciones de conquistar el título. El accidente ocurrió cuando la dupla buscaba completar el exigente recorrido hacia Puno, en una jornada marcada por la dificultad de las rutas y las exigencias mecánicas que afrontaron los competidores. La tripulación pudo superar el percance y continuar con su objetivo.

La recuperación tuvo un desenlace favorable para el piloto del Ford Fiesta Rally3. Este domingo, junto a Cillóniz, completó la sexta y última etapa entre Puno y Arequipa y se consagró campeón de la edición 54 de Caminos del Inca. La dupla registró un tiempo acumulado extraoficial de 14:19:11.06 y superó a André Martínez por apenas 36,1 segundos, en una definición que se mantuvo abierta hasta el final.

De esta manera, Castro consiguió su segundo título en la tradicional prueba del automovilismo peruano, luego de su victoria en 2024. La volcadura en el tramo Cusco-Puno pudo cambiar el rumbo de la carrera, pero el piloto y su copiloto lograron recuperarse para completar el recorrido y celebrar en Arequipa. Los resultados difundidos al cierre de la competencia eran extraoficiales y quedaban pendientes de confirmación oficial.