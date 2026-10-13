Caminos del Inca 2026: así vivió el ‘Mono’ Orlandini su paso por el clásico Óvalo de Pampas. (Foto: ACP)
Caminos del Inca 2026: así vivió el ‘Mono’ Orlandini su paso por el clásico Óvalo de Pampas. (Foto: ACP)
/ ACP
Por Redacción EC

Raúl Orlandini dejó una de las imágenes llamativas de los Caminos del Inca 2026 durante su paso por el clásico Óvalo de Pampas. El piloto nacional tomó la curva con gran habilidad y deslizó su Mitsubishi EVO X ante la mirada de los espectadores que se encontraban en la zona.

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