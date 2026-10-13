Raúl Orlandini dejó una de las imágenes llamativas de los Caminos del Inca 2026 durante su paso por el clásico Óvalo de Pampas. El piloto nacional tomó la curva con gran habilidad y deslizó su Mitsubishi EVO X ante la mirada de los espectadores que se encontraban en la zona.

Antes de llegar al sector, Orlandini recibió las indicaciones desde el interior del vehículo para afrontar el tramo. “Ya, tranquera, rompemuelle, derecha 1, menos óvalo de foto. Ya conoces”, se escucha en el video que el piloto compartió en sus redes sociales.

La maniobra en el óvalo no pasó desapercibida. Orlandini controló el vehículo mientras lo hacía deslizar por la curva y provocó los aplausos de los aficionados, quienes alentaron al popular ‘Mono’ durante su recorrido por este tradicional punto de la competencia.

El propio piloto recordó la importancia de este lugar a través de sus redes sociales. “Un clásico. El óvalo de Pampas”, escribió Orlandini junto al video en el que se aprecia su paso por la zona a bordo de su clásico auto naranja.

Raúl Orlandini participa en los Caminos del Inca 2026 dentro de la categoría TIN (Tracción Integral Nacional), una división que exige el máximo nivel. El reconocido piloto nacional completó la segunda etapa entre Huancayo y Ayacucho y se mantiene en el cuarto lugar de esta categoría

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