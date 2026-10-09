Lucho demostró toda su destreza en circuito e hizo brillar al GR Yaris en La Chutana.
Lucho demostró toda su destreza en circuito e hizo brillar al GR Yaris en La Chutana.
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Por Redacción EC

Con pocos kilómetros en la butaca, Luis Mendoza Jr. completó el Super Prime de Caminos del Inca sobre el GR Yaris de gran forma.

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