Con pocos kilómetros en la butaca, Luis Mendoza Jr. completó el Super Prime de Caminos del Inca sobre el GR Yaris de gran forma.

Luis Mendoza Jr. forma parte del Team Toyota Gazoo Racing junto a Nicolás Fuchs y Luis Alayza. Con Nico, desarrollaron dos GR Yaris en los últimos meses para estar en la competencia.

El piloto, que pasó de las camionetas T1 a los potentes Tracción Integral Nacional (TIN), apenas ha probado el coche y pese a ello, completó los dos kilómetros del Super Prime en el kartódromo de La Chutana.

Corre junto a su copiloto Facundo Olazábal, y completó el Super Prime en un tiempo de 2:25.1 minutos, uno de los mejores tiempos hasta ese momento de su participación.

Lucho Mendoza Jr. conoce al detalle el circuito del kartódromo de La Chutana, por lo que su pasada fue un show total sobre el GR Yaris.