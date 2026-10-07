Nicolás Fuchs y Fernando Mussano sobre el GR Yaris del Toyota Gazoo Racing. (Foto: Paloma del Solar)
1/22
Caminos del Inca
  • Nicolás Fuchs y Fernando Mussano sobre el GR Yaris del Toyota Gazoo Racing. (Foto: Paloma del Solar)
    1/22

    Nicolás Fuchs y Fernando Mussano sobre el GR Yaris del Toyota Gazoo Racing. (Foto: Paloma del Solar)

    1/22

    Nicolás Fuchs y Fernando Mussano sobre el GR Yaris del Toyota Gazoo Racing. (Foto: Paloma del Solar)

  • Raúl Orlandini ganó tres veces la carrera y una cuarta inscrito como copiloto. (Foto: Paloma del Solar)
    2/22

    Raúl Orlandini ganó tres veces la carrera y una cuarta inscrito como copiloto. (Foto: Paloma del Solar)

    2/22

    Raúl Orlandini ganó tres veces la carrera y una cuarta inscrito como copiloto. (Foto: Paloma del Solar)

  • Nicolás Fuchs, ganador en el 2023, vuelve con al proyecto Toyota Gazoo Racing, donde corre junto a Luis Mendoza Jr. y Luis Alayza. (Foto: Javier Ruiz / Itea Sport)
    3/22

    Nicolás Fuchs, ganador en el 2023, vuelve con al proyecto Toyota Gazoo Racing, donde corre junto a Luis Mendoza Jr. y Luis Alayza. (Foto: Javier Ruiz / Itea Sport)

    3/22

    Nicolás Fuchs, ganador en el 2023, vuelve con al proyecto Toyota Gazoo Racing, donde corre junto a Luis Mendoza Jr. y Luis Alayza. (Foto: Javier Ruiz / Itea Sport)

  • Las 101 tripulaciones que pasaron las verificaciones desfilaron ayer por el podio de la partida simbólica. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
    4/22

    Las 101 tripulaciones que pasaron las verificaciones desfilaron ayer por el podio de la partida simbólica. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

    4/22

    Las 101 tripulaciones que pasaron las verificaciones desfilaron ayer por el podio de la partida simbólica. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

  • Nicolás Fuchs, ganador en el 2023, vuelve con al proyecto Toyota Gazoo Racing, donde corre junto a Luis Mendoza Jr. y Luis Alayza. (Foto: Javier Ruiz / ITEA Sport)
    5/22

    Nicolás Fuchs, ganador en el 2023, vuelve con al proyecto Toyota Gazoo Racing, donde corre junto a Luis Mendoza Jr. y Luis Alayza. (Foto: Javier Ruiz / ITEA Sport)

    5/22

    Nicolás Fuchs, ganador en el 2023, vuelve con al proyecto Toyota Gazoo Racing, donde corre junto a Luis Mendoza Jr. y Luis Alayza. (Foto: Javier Ruiz / ITEA Sport)

  • Detalle de la tripulación que busca repetir el título del 2023. (Foto: Paloma del Solar)
    6/22

    Detalle de la tripulación que busca repetir el título del 2023. (Foto: Paloma del Solar)

    6/22

    Detalle de la tripulación que busca repetir el título del 2023. (Foto: Paloma del Solar)

  • Luis Mendoza Jr. compite en el GR Yaris del Team Toyota Gazoo Racing. (Foto: Paloma del Solar)
    7/22

    Luis Mendoza Jr. compite en el GR Yaris del Team Toyota Gazoo Racing. (Foto: Paloma del Solar)

    7/22

    Luis Mendoza Jr. compite en el GR Yaris del Team Toyota Gazoo Racing. (Foto: Paloma del Solar)

  • En esta edición serán 13 categorías las que tendrán acción. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
    8/22

    En esta edición serán 13 categorías las que tendrán acción. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

    8/22

    En esta edición serán 13 categorías las que tendrán acción. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

  • Orlandini corre junto a Pedro La Cruz. (Foto: Paloma del Solar)
    9/22

    Orlandini corre junto a Pedro La Cruz. (Foto: Paloma del Solar)

    9/22

    Orlandini corre junto a Pedro La Cruz. (Foto: Paloma del Solar)

  • Las 101 tripulaciones que pasaron las verificaciones desfilaron ayer por el podio de la partida simbólica. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
    10/22

    Las 101 tripulaciones que pasaron las verificaciones desfilaron ayer por el podio de la partida simbólica. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

    10/22

    Las 101 tripulaciones que pasaron las verificaciones desfilaron ayer por el podio de la partida simbólica. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

  • Este jueves se vivirá el Super Primer en el kartódromo de La Chutana, en San Bartolo. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
    11/22

    Este jueves se vivirá el Super Primer en el kartódromo de La Chutana, en San Bartolo. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

    11/22

    Este jueves se vivirá el Super Primer en el kartódromo de La Chutana, en San Bartolo. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

  • En esta edición serán 13 categorías las que tendrán acción. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
    12/22

    En esta edición serán 13 categorías las que tendrán acción. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

    12/22

    En esta edición serán 13 categorías las que tendrán acción. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

  • Luis Mendoza Jr. junto a su copiloto Facundo Olazábal. (Foto: Paloma del Solar)
    13/22

    Luis Mendoza Jr. junto a su copiloto Facundo Olazábal. (Foto: Paloma del Solar)

    13/22

    Luis Mendoza Jr. junto a su copiloto Facundo Olazábal. (Foto: Paloma del Solar)

  • Este jueves se vivirá el Super Primer en el kartódromo de La Chutana, en San Bartolo. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
    14/22

    Este jueves se vivirá el Super Primer en el kartódromo de La Chutana, en San Bartolo. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

    14/22

    Este jueves se vivirá el Super Primer en el kartódromo de La Chutana, en San Bartolo. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

  • Hace 60 años empezó esta fiesta del automovilismo nacional y ahora se mantiene viva gracias a la afición que acompaña a la caravana día a día. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
    15/22

    Hace 60 años empezó esta fiesta del automovilismo nacional y ahora se mantiene viva gracias a la afición que acompaña a la caravana día a día. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

    15/22

    Hace 60 años empezó esta fiesta del automovilismo nacional y ahora se mantiene viva gracias a la afición que acompaña a la caravana día a día. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

  • Raúl Orlandini siempre va a fondo en cada tramo.. (Foto: Javier Ruiz / ITEA Sport)
    16/22

    Raúl Orlandini siempre va a fondo en cada tramo.. (Foto: Javier Ruiz / ITEA Sport)

    16/22

    Raúl Orlandini siempre va a fondo en cada tramo.. (Foto: Javier Ruiz / ITEA Sport)

  • Hubo mucho público en la partida simbólica. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
    17/22

    Hubo mucho público en la partida simbólica. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

    17/22

    Hubo mucho público en la partida simbólica. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

  • Hace 60 años empezó esta fiesta del automovilismo nacional y ahora se mantiene viva gracias a la afición que acompaña a la caravana día a día. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
    18/22

    Hace 60 años empezó esta fiesta del automovilismo nacional y ahora se mantiene viva gracias a la afición que acompaña a la caravana día a día. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

    18/22

    Hace 60 años empezó esta fiesta del automovilismo nacional y ahora se mantiene viva gracias a la afición que acompaña a la caravana día a día. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

  • Hay más de una decena de autos que se pueden considerar favoritos a la prueba, desde los rally3, ganadores de las tres últimas ediciones, los N5, los GR Yaris y los Mitsubishi EVO.
    19/22

    Hay más de una decena de autos que se pueden considerar favoritos a la prueba, desde los rally3, ganadores de las tres últimas ediciones, los N5, los GR Yaris y los Mitsubishi EVO.

    19/22

    Hay más de una decena de autos que se pueden considerar favoritos a la prueba, desde los rally3, ganadores de las tres últimas ediciones, los N5, los GR Yaris y los Mitsubishi EVO.

  • En esta edición serán 13 categorías las que tendrán acción. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
    20/22

    En esta edición serán 13 categorías las que tendrán acción. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

    20/22

    En esta edición serán 13 categorías las que tendrán acción. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

  • Las 101 tripulaciones que pasaron las verificaciones desfilaron ayer por el podio de la partida simbólica. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
    21/22

    Las 101 tripulaciones que pasaron las verificaciones desfilaron ayer por el podio de la partida simbólica. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

    21/22

    Las 101 tripulaciones que pasaron las verificaciones desfilaron ayer por el podio de la partida simbólica. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

  • Hay más de una decena de autos que se pueden considerar favoritos a la prueba, desde los rally3, ganadores de las tres últimas ediciones, los N5, los GR Yaris y los Mitsubishi EVO.
    22/22

    Hay más de una decena de autos que se pueden considerar favoritos a la prueba, desde los rally3, ganadores de las tres últimas ediciones, los N5, los GR Yaris y los Mitsubishi EVO.

    22/22

    Hay más de una decena de autos que se pueden considerar favoritos a la prueba, desde los rally3, ganadores de las tres últimas ediciones, los N5, los GR Yaris y los Mitsubishi EVO.

Por Redacción EC

Los motores están encendidos y las 101 tripulaciones que pasaron las verificaciones desfilaron ayer por el podio de la partida simbólica de la edición 54 de Caminos del Inca, la fiesta del automovilismo nacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.