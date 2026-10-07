Los motores están encendidos y las 101 tripulaciones que pasaron las verificaciones desfilaron ayer por el podio de la partida simbólica de la edición 54 de Caminos del Inca, la fiesta del automovilismo nacional.

Con 13 categorías en acción, hay más de una decena de autos que se pueden considerar favoritos a la prueba, desde los rally3, ganadores de las tres últimas ediciones, los N5, los GR Yaris y los Mitsubishi EVO.

Nicolás Fuchs, ganador en el 2023, vuelve con al proyecto Toyota Gazoo Racing, donde corre junto a Luis Mendoza Jr. y Luis Alayza. Raúl Orlandini siempre va a fondo en cada tramo. Los mundialistas Eduardo Castro y André Martínez y los siempre competitivos hermanos Palomino. Será una fiesta donde la afición podrá disfrutar de lo mejor del automovilismo peruano.

Pero la atención también estará en el Rally2 de Jorge Martínez, un coche de categoría mundial que dice presente en Caminos del Inca y con el que el experimentado piloto puede dar espectáculo en la carrera.

Este jueves en La Chutana

Mientras, hoy, desde las 11 a.m. se vivirá el Super Primer en el kartódromo de La Chutana, en San Bartolo. Esta actividad forma parte de la competencia oficial, ya que el tiempo de los 2,4 kilómetros de recorrido se considera para la clasificación general.

Además, sirve para que los cinco mejores tiempos elijan el orden de partida para la primera etapa del sábado, con la salida de Canta hacia Huancayo.

Hace 60 años empezó esta fiesta del automovilismo nacional y ahora se mantiene viva gracias a la afición que acompaña a la caravana día a día. Ayer, se disfrutó en la partida simbólica, se repetirá hoy en el Super Prime y se multiplicará en cada etapa en las ocho regiones por donde pasa la carrera. Los motores los enciende la gente.