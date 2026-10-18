Raúl Orlandini ganó la categoría TIN de Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)
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Raúl Orlandini ganó la categoría TIN de Caminos del Inca 2026.
  • Raúl Orlandini ganó la categoría TIN de Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)
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    Raúl Orlandini ganó la categoría TIN de Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)

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    Raúl Orlandini ganó la categoría TIN de Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)

  • Raúl Orlandini, uno de los pilotos más queridos por la gente en Caminos del Inca. (Foto: ITEA Sports)
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    Raúl Orlandini, uno de los pilotos más queridos por la gente en Caminos del Inca. (Foto: ITEA Sports)

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    Raúl Orlandini, uno de los pilotos más queridos por la gente en Caminos del Inca. (Foto: ITEA Sports)

  • Raúl Orlandini ganó la categoría TIN de Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)
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    Raúl Orlandini ganó la categoría TIN de Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)

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    Raúl Orlandini ganó la categoría TIN de Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)

  • El ‘Mono’ cerró la edición 54 de Caminos del Inca con el título de su categoría y el cuarto lugar de la general. (Foto: ITEA Sports)
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    El ‘Mono’ cerró la edición 54 de Caminos del Inca con el título de su categoría y el cuarto lugar de la general. (Foto: ITEA Sports)

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    El ‘Mono’ cerró la edición 54 de Caminos del Inca con el título de su categoría y el cuarto lugar de la general. (Foto: ITEA Sports)

  • El ‘Mono’ cerró la edición 54 de Caminos del Inca con el título de su categoría y el cuarto lugar de la general. (Foto: ITEA Sports)
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    El ‘Mono’ cerró la edición 54 de Caminos del Inca con el título de su categoría y el cuarto lugar de la general. (Foto: ITEA Sports)

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    El ‘Mono’ cerró la edición 54 de Caminos del Inca con el título de su categoría y el cuarto lugar de la general. (Foto: ITEA Sports)

  • Raúl Orlandini, uno de los pilotos más queridos por la gente en Caminos del Inca. (Foto: ITEA Sports)
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    Raúl Orlandini, uno de los pilotos más queridos por la gente en Caminos del Inca. (Foto: ITEA Sports)

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    Raúl Orlandini, uno de los pilotos más queridos por la gente en Caminos del Inca. (Foto: ITEA Sports)

  • El carro de Raúl Orlandini en acción. (Foto: ITEA Sports)
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    El carro de Raúl Orlandini en acción. (Foto: ITEA Sports)

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    El carro de Raúl Orlandini en acción. (Foto: ITEA Sports)

  • El carro de Raúl Orlandini en acción. (Foto: ITEA Sports)
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    El carro de Raúl Orlandini en acción. (Foto: ITEA Sports)

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    El carro de Raúl Orlandini en acción. (Foto: ITEA Sports)

  • El ‘Mono’ cerró la edición 54 de Caminos del Inca con el título de su categoría y el cuarto lugar de la general. (Foto: ITEA Sports)
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    El ‘Mono’ cerró la edición 54 de Caminos del Inca con el título de su categoría y el cuarto lugar de la general. (Foto: ITEA Sports)

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    El ‘Mono’ cerró la edición 54 de Caminos del Inca con el título de su categoría y el cuarto lugar de la general. (Foto: ITEA Sports)

  • El carro de Raúl Orlandini en acción. (Foto: ITEA Sports)
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    El carro de Raúl Orlandini en acción. (Foto: ITEA Sports)

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    El carro de Raúl Orlandini en acción. (Foto: ITEA Sports)

  • Raúl Orlandini ganó la categoría TIN de Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)
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    Raúl Orlandini ganó la categoría TIN de Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)

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    Raúl Orlandini ganó la categoría TIN de Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)

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Caminos del Inca es historia pura y Raúl Orlandini ha sido protagonista de sus páginas más memorables en los últimos años. El ‘Mono’, uno de los pilotos más queridos del automovilismo nacional, cerró este domingo la edición 54 de la competencia con una nueva celebración: ganó la categoría Tracción Integral Nacional (TIN) junto a su copiloto Pedro La Cruz, a bordo de su Mitsubishi EVO X, y terminó cuarto en la clasificación general.

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