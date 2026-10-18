Annia Cillóniz junto a la señora que le entregó las flores en Caminos del Inca. (Foto: ITEA Sports)
Annia Cillóniz junto a la señora que le entregó las flores en Caminos del Inca. (Foto: ITEA Sports)
Por Redacción EC

Su abuelo hacía el mismo recorrido hace 60 años y en memoria de él, Annia Cillóniz decidió asumir el reto de Caminos del Inca. Y lo hizo de gran forma. La piloto debutó en Caminos del Inca con la victoria en su categoría, la Super 1600, con dedicatoria a su abuelo Dennis Gonzales Daly.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.