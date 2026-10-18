Su abuelo hacía el mismo recorrido hace 60 años y en memoria de él, Annia Cillóniz decidió asumir el reto de Caminos del Inca. Y lo hizo de gran forma. La piloto debutó en Caminos del Inca con la victoria en su categoría, la Super 1600, con dedicatoria a su abuelo Dennis Gonzales Daly.

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La idea siempre la tuvo en mente y por fin la pudo concretar en esta edición. Preparó su Toyota Corolla de siempre, su primer coche de calle, y lo convirtió en el Super Coro para poder competir.

“Ya me agarró el bichito, es muy linda la carrera. Se dio el resultado con bastante trabajo de los chicos. Se nos dio después de tanto esfuerzo”, aseguró Annia en RiverSide, el lugar donde se realizó la premiación en Arequipa.

Tras un buen inicio en las pruebas del campeonato nacional, Annia Cillóniz afrontó Caminos del Inca junto al experimentado copiloto Eugenio Arrieta, quien antes también fue partner de su abuelo.

Empezó la categoría en el tercer lugar tras la primera etapa entre Lima y Huancayo, el pasado sábado. Tomó el liderato tras la segunda jornada, entre Huancayo y Ayacucho y no soltó el liderato hasta la meta en Arequipa.

Annia celebra el título de la categoría S1600 en su primera participación en Caminos del Inca. Completó las seis etapas con un tiempo de 17:27:00.4 horas y superó a Pablo Lizarzaburu con una ventaja de más de 20 minutos.

La piloto tuvo unas palabras para los jóvenes que buscan incursionar en el automovilismo. “Este deporte es muy lindo, es duro, difícil, pero hay que tener garra, la pasión fuerte”, aseguró.

Su historia

“Esta va por ti viejo (mi abuelo), eras el más fanático de las carreras y de Caminos del Inca, sé que estarías alentándome y robándome cámara en primera fila”, fue la dedicatoria inicial de Annia Cillóniz para su abuelo Dennis Gonzales Daly antes de partir la carrera.

Una semana después, el objetivo está cumplido con la llegada a Arequipa y el título de la S1600. “Esta va por ti”, le dedica a su abuelo, que lo acompaño como un copiloto más.

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