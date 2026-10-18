Eduardo Castro Yangali se consagró campeón de Caminos del Inca 2026 junto a su copiloto Juan Pedro Cillóniz, tras completar este domingo la sexta y última etapa de la competencia entre Arequipa y Puno. La dupla peruana cerró su participación con un tiempo acumulado extraoficial de 14:19:11.06, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de la clasificación general.

Castro superó a André Martínez (14:19:47.7) en la tabla acumulada con una mínima ventaja de solo 36.1 segundos, y coronó una actuación sólida en una de las pruebas más exigentes del automovilismo nacional. El piloto, al volante de un Ford Fiesta Rally3, fue protagonista desde el inicio de la carrera y consiguió sostenerse en los primeros lugares hasta la jornada decisiva, en la que aseguró el triunfo.

Este domingo, en el tramo entre Puno y Arequipa, se corrió el especial entre Paucarcolla y Atuncolla de solo 12.40 kilómetros, donde Richard Palomino sufrió un accidente. Mientras, el especial entre Santa Lucía y Chiguata de 192 kilómetros se recordó a 114 kilómetros debido a los incendios forestales que afectan al territorio arequipeño.

En el cierre, André Martínez fue el más rápido, con lo que se acercó al tiempo de Eduardo Castro, pero este pudo mantener su ventaja para coronarse por segunda vez en la competencia con el Ford Fiesta Rally3 que el Castro Yangali Team trajo de Europa y desarrolló para el automovilismo peruano.

Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz (Ford Fiesta) - RC4

La victoria llegó en la histórica edición 54 de Caminos del Inca, que este año conmemora los 60 años de la tradicional competencia. A lo largo del recorrido, los pilotos afrontaron especiales en distintas regiones del país, en una prueba que exigió velocidad, resistencia, estrategia y precisión al volante. Castro y Cillóniz respondieron al desafío y completaron el recorrido para alcanzar la gloria.

Cabe recordar que, Eduardo Castro se recuperó de una volcadura que sufrió en la etapa del sábado entre Cusco y Puno y mantuvo su ventaja para ganar Caminos del Inca de punta a punta.

De esta manera, Eduardo Castro Yangali inscribió su nombre entre los ganadores de Caminos del Inca 2026, tras una definición que mantuvo la expectativa hasta la última etapa. Los resultados difundidos son extraoficiales, por lo que la clasificación definitiva quedará sujeta a la confirmación oficial de la organización.