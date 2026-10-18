Eduardo Castro gana Caminos del Inca 2026. (Foto: ACP)
Eduardo Castro gana Caminos del Inca 2026. (Foto: ACP)
Por Redacción EC

Eduardo Castro Yangali se consagró campeón de Caminos del Inca 2026 junto a su copiloto Juan Pedro Cillóniz, tras completar este domingo la sexta y última etapa de la competencia entre Arequipa y Puno. La dupla peruana cerró su participación con un tiempo acumulado extraoficial de 14:19:11.06, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de la clasificación general.

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