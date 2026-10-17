La lucha por el título de Caminos del Inca entró en su momento definitivo y Eduardo Castro con André Martínez pelean kilómetro a kilómetro. Este sábado se disputó la etapa entre Cusco y Puno, con Castro aún líder.

Fue una tremenda pelea, ya que hasta el segundo especial del día, André Martínez se había puesto a solo 21 segundos del líder, pero en el tercer y último especial del día, Eduardo recuperó terreno y mantuvo la punta.

Eduardo Castro lidera la clasificación general con un tiempo de 13:05:31.3, con poco más de dos minutos de ventaja sobre André Martínez (13:07:45.7).

Se trata del duelo de los dos últimos ganadores de Caminos del Inca. Y este domingo parten rumbo a la meta en Arequipa. El ganador sumará su segunda corona en el tradicional rally.

André Martínez, del Tracusa Racing, es el último ganador, en la edición del 2025. (Foto: ACP)

1 44 Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta RC3 13:05:31.3 2 47 Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3 RC3 13:07:45.7 +2:14.4 +2:14.4 3 59 Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N RC2 13:33:40.1 +28:08.8 +25:54.4 4 716 Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X TIN 13:34:11.3 +28:40.0 +31.2 5 724 Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 TIN 13:40:33.4 +35:02.1 +6:22.1 6 712 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris TIN 13:44:34.4 0:00:10.0 +39:03.1 +4:01.0 7 734 Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5 TIN 13:59:46.2 +54:14.9 +15:11.8 8 67 Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio RC4 14:34:43.9 +1:29:12.6 +34:57.7 9 40 Carlos Castro Yangali \ Hernan Vargas Ford Fiesta RC3 15:30:18.9 0:30:00.0 +2:24:47.6 +55:35.0

Mientras, Jorge Martínez se mantiene en el tercer lugar, aunque seguido por Raúl Orlandini.

El ‘Mono’ sigue subiendo en la clasificación. Ya lidera su categoría TIN y está a 31 segundos de subirse al podio de la general.

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