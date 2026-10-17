Eduardo Castro, ganador del 2024, es el líder del Castro Yangali Team, donde corre junto a su hermano Carlos. (Foto: ACP)
Eduardo Castro, ganador del 2024, es el líder del Castro Yangali Team, donde corre junto a su hermano Carlos. (Foto: ACP)
Por Redacción EC

La lucha por el título de Caminos del Inca entró en su momento definitivo y Eduardo Castro con André Martínez pelean kilómetro a kilómetro. Este sábado se disputó la etapa entre Cusco y Puno, con Castro aún líder.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.