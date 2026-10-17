La lucha por el título de Caminos del Inca entró en su momento definitivo y Eduardo Castro con André Martínez pelean kilómetro a kilómetro. Este sábado se disputó la etapa entre Cusco y Puno, con Castro aún líder.
La lucha por el título de Caminos del Inca entró en su momento definitivo y Eduardo Castro con André Martínez pelean kilómetro a kilómetro. Este sábado se disputó la etapa entre Cusco y Puno, con Castro aún líder.
Fue una tremenda pelea, ya que hasta el segundo especial del día, André Martínez se había puesto a solo 21 segundos del líder, pero en el tercer y último especial del día, Eduardo recuperó terreno y mantuvo la punta.
Eduardo Castro lidera la clasificación general con un tiempo de 13:05:31.3, con poco más de dos minutos de ventaja sobre André Martínez (13:07:45.7).
Se trata del duelo de los dos últimos ganadores de Caminos del Inca. Y este domingo parten rumbo a la meta en Arequipa. El ganador sumará su segunda corona en el tradicional rally.
|1
|44
|Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta
|RC3
|13:05:31.3
|2
|47
|Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3
|RC3
|13:07:45.7
|+2:14.4 +2:14.4
|3
|59
|Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N
|RC2
|13:33:40.1
|+28:08.8 +25:54.4
|4
|716
|Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X
|TIN
|13:34:11.3
|+28:40.0 +31.2
|5
|724
|Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5
|TIN
|13:40:33.4
|+35:02.1 +6:22.1
|6
|712
|Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris
|TIN
|13:44:34.4 0:00:10.0
|+39:03.1 +4:01.0
|7
|734
|Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5
|TIN
|13:59:46.2
|+54:14.9 +15:11.8
|8
|67
|Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio
|RC4
|14:34:43.9
|+1:29:12.6 +34:57.7
|9
|40
|Carlos Castro Yangali \ Hernan Vargas Ford Fiesta
|RC3
|15:30:18.9 0:30:00.0
|+2:24:47.6 +55:35.0
Mientras, Jorge Martínez se mantiene en el tercer lugar, aunque seguido por Raúl Orlandini.
El ‘Mono’ sigue subiendo en la clasificación. Ya lidera su categoría TIN y está a 31 segundos de subirse al podio de la general.
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