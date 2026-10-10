Eduardo Castro se llevó la primera etapa de Caminnos del Inca 2026. (Foto: Castro Yangali Team)
Eduardo Castro se llevó la primera etapa de Caminnos del Inca 2026. (Foto: Castro Yangali Team)
Por Redacción EC

Eduardo Castro volvió a demostrar que es uno de los principales protagonistas de Caminos del Inca. A bordo de su Ford Fiesta Rally3 y acompañado por su copiloto Juan Pedro Cillóniz, el piloto huancaíno se impuso con autoridad en la primera etapa de la edición 54 del Rally Caminos del Inca 2026, que unió Lima y Huancayo en una jornada exigente para las tripulaciones.

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