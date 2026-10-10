Eduardo Castro volvió a demostrar que es uno de los principales protagonistas de Caminos del Inca. A bordo de su Ford Fiesta Rally3 y acompañado por su copiloto Juan Pedro Cillóniz, el piloto huancaíno se impuso con autoridad en la primera etapa de la edición 54 del Rally Caminos del Inca 2026, que unió Lima y Huancayo en una jornada exigente para las tripulaciones.

Castro Yangali, ganador de la competencia en 2024, completó el recorrido con un tiempo acumulado de 2 horas, 8 minutos y 35.7 segundos. Su desempeño estuvo marcado por el dominio de los tres especiales disputados durante el día, en los que consiguió registrar el mejor tiempo y establecer diferencias respecto de sus principales perseguidores.

El primer triunfo parcial llegó en Cullhuay-La Cima, tramo que completó en 1 hora, 12 minutos y 29.2 segundos. Posteriormente, mantuvo el ritmo en Concho-Jauja, donde registró 23 minutos y 59.4 segundos, y cerró su participación en Paccha-Manzanares con un tiempo de 29 minutos y 50,8 segundos.

Resultados generales de la Etapa 1 de Camnos del Inca 2026:

Resultados Acumulados Orden Nro Tripulacion

Vehiculo Grupo

Clase Tiempo

Penalidad Lider

Anterior 1 44 Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta RC3 2:08:35.7 2 59 Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N RC2 2:12:44.1 +4:08.4 +4:08.4 3 742 Nicolas Fuchs \ Fernando Mussano Toyota Gr Yaris TIN 2:12:46.1 +4:10.4 +02.0 4 47 Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3 RC3 2:13:08.3 +4:32.6 +22.2 5 712 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris TIN 2:14:02.7 0:00:10.0 +5:27.0 +54.4 6 58 Samuel M. Dyer \ Javiera Roman Ford Fiesta Rally 3 RC3 2:14:06.3 0:00:30.0 +5:30.6 +03.6 7 724 Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 TIN 2:15:19.2 +6:43.5 +1:12.9 8 716 Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X TIN 2:17:55.9 +9:20.2 +2:36.7 9 768 Manuel Yañez \ Brian Caceres Toyota Yaris N5 TIN 2:21:03.7 +12:28.0 +3:07.8 10 520 Jesus Jurado \ Carlos Elias Toyota Hilux T1 2:22:24.3 +13:48.6 +1:20.6

De esta manera, el piloto no solo se quedó con la victoria de la primera etapa, sino que ratificó el buen momento con el que llegó a la competencia. El último jueves, Castro también había ganado el Super Prime, por lo que encadena dos resultados destacados en el inicio de esta edición histórica, que conmemora los 60 años de Caminos del Inca.

En la clasificación general, el huancaíno consiguió una ventaja superior a los cuatro minutos sobre sus más cercanos perseguidores. Jorge Martínez, al volante de un Hyundai i20 N Rally2; y Nicolás Fuchs, con su Toyota GR Yaris, aparecen entre los principales competidores tras el primer recorrido.

El abandono de Carlos Castro

La jornada también tuvo un momento complicado para la familia Castro. Carlos Castro, hermano de Eduardo, sufrió un accidente durante el segundo especial, Concho-Jauja, y tuvo que abandonar la primera etapa luego de dar dos vueltas de campana con su vehículo. El equipo trabajará para ver si pueden retomar la competencia.

Tras el incidente, el piloto informó que tanto él como su acompañante se encontraban bien. Su salida de competencia contrastó con el resultado de Eduardo, quien completó sin contratiempos los tres especiales y quedó en una posición favorable para afrontar las siguientes jornadas.

Con la etapa Lima-Huancayo concluida, Caminos del Inca continúa su recorrido en una edición especial por sus seis décadas de historia. Eduardo Castro, mientras tanto, buscará sostener la ventaja obtenida en el inicio y acercarse a una nueva victoria en una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo peruano.

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