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Resumen

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Eduardo Castro Yangali ganó Caminos del Inca 2026. (Foto: A. Lino / ITEA Sport)
Eduardo Castro Yangali ganó Caminos del Inca 2026. (Foto: A. Lino / ITEA Sport)
Por Marco Quilca León

En medio de la ruta, con el auto volcado y el título de Caminos del Inca 2026 amenazado, Eduardo Castro -que había dominado el rally desde que inició- no encontró un equipo de mecánicos ni una asistencia programada. Encontró a la gente de Ayaviri, Puno. Fueron los propios pobladores quienes se acercaron para ayudarlo a poner nuevamente su Ford Fiesta Rally3 sobre la carretera y permitirle continuar una carrera que parecía perdida. El piloto huancaíno salió ileso del accidente, pero sabía que cada segundo podía costarle el campeonato. Lo que ocurrió después fue una muestra de solidaridad que terminó marcando su décima participación en la competencia: con el auto nuevamente en pista y la esperanza recuperada, Castro volvió a acelerar para defender el liderato.

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