Raúl Orlandini corre en un Mitsubishi EVO X. (Foto: Itea Sport)
Raúl Orlandini corre en un Mitsubishi EVO X. (Foto: Itea Sport)
Por Redacción EC

Caminos del Inca es un reto de sobrevivir etapa a etapa y Raúl Orlandini volvió a tener problemas, pero logró cruzar la bandera a cuadros de la tercera etapa entre Ayacucho y Andahuaylas.

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