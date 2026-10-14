Caminos del Inca es un reto de sobrevivir etapa a etapa y Raúl Orlandini volvió a tener problemas, pero logró cruzar la bandera a cuadros de la tercera etapa entre Ayacucho y Andahuaylas.

El ‘Mono’ sigue desafiando las rutas de Caminos del Inca y este miércoles llegó a Andahuaylas tras un exigente día sobre su Mitsubishi EVO X. Y esta vez fueron los neumáticos los que lo retrasaron.

“Nos quedamos sin llantas a los 60 kilómetros en el especial entre Muyurina y Matará [de 113 km.]. Mucha temperatura en la carrera ha sido bastante dura, pero el auto está entero”, contó Raúl Orlandini.

Ante las eventualidades, tomó sus previsiones y puso una asistencia en la mitad del especial entre Chincheros y Talavera para no tener más sorpresas. Así, logró completar la etapa y ya se encuentra en territorio de Andahuaylas.

El piloto fue recibido con mucho cariño en la Plaza de Armas de Andahuaylas con el reconocimiento de las autoridades locales. “Creo que necesitamos un heladito para relajar”, bromeó el ‘Mono.

Completada tres etapas, Raúl Orlandini trepó al podio de la categoría de Tracción Integral Nacional (TIN), con lo que mantiene vidas sus opciones de pelear por el título de la división. Este jueves sigue en carrera y ya parte rumbo al Cusco en 220 kilómetros cronometrados. Dos días seguidos de carrera, el gran filtro de la prueba.

TIN

Luis Alayza \ Gabriel Lozada 7:59:23.9 Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra 8:01:00.6 Raúl Orlandini \ Pedro La Cruz 8:07:01.3

Raúl Orlandini en los impresionantes paisajes peruanos. (Foto: Itea Sport)