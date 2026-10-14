Caminos del Inca es un reto de sobrevivir etapa a etapa y Raúl Orlandini volvió a tener problemas, pero logró cruzar la bandera a cuadros de la tercera etapa entre Ayacucho y Andahuaylas.
Caminos del Inca es un reto de sobrevivir etapa a etapa y Raúl Orlandini volvió a tener problemas, pero logró cruzar la bandera a cuadros de la tercera etapa entre Ayacucho y Andahuaylas.
El ‘Mono’ sigue desafiando las rutas de Caminos del Inca y este miércoles llegó a Andahuaylas tras un exigente día sobre su Mitsubishi EVO X. Y esta vez fueron los neumáticos los que lo retrasaron.
“Nos quedamos sin llantas a los 60 kilómetros en el especial entre Muyurina y Matará [de 113 km.]. Mucha temperatura en la carrera ha sido bastante dura, pero el auto está entero”, contó Raúl Orlandini.
Ante las eventualidades, tomó sus previsiones y puso una asistencia en la mitad del especial entre Chincheros y Talavera para no tener más sorpresas. Así, logró completar la etapa y ya se encuentra en territorio de Andahuaylas.
El piloto fue recibido con mucho cariño en la Plaza de Armas de Andahuaylas con el reconocimiento de las autoridades locales. “Creo que necesitamos un heladito para relajar”, bromeó el ‘Mono.
Completada tres etapas, Raúl Orlandini trepó al podio de la categoría de Tracción Integral Nacional (TIN), con lo que mantiene vidas sus opciones de pelear por el título de la división. Este jueves sigue en carrera y ya parte rumbo al Cusco en 220 kilómetros cronometrados. Dos días seguidos de carrera, el gran filtro de la prueba.
TIN
- Luis Alayza \ Gabriel Lozada 7:59:23.9
- Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra 8:01:00.6
- Raúl Orlandini \ Pedro La Cruz 8:07:01.3
|1
|44
|Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta
|RC3
|7:44:44.1
|2
|47
|Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3
|RC3
|7:49:49.5
|+5:05.4 +5:05.4
|3
|712
|Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris
|TIN
|7:59:23.9 0:00:10.0
|+14:39.8 +9:34.4
|4
|59
|Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N
|RC2
|7:59:50.8
|+15:06.7 +26.9
|5
|724
|Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5
|TIN
|8:01:00.6
|+16:16.5 +1:09.8
|6
|716
|Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X
|TIN
|8:07:01.3
|+22:17.2 +6:00.7
|7
|734
|Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5
|TIN
|8:19:30.4
|+34:46.3 +12:29.1
|8
|729
|Wilfredo Aysa \ Samael Bendezu Skoda Fabia Aos
|TIN
|8:33:50.0
|+49:05.9 +14:19.6
|9
|68
|Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez Peugeot 208 R4
|RC4
|8:41:37.7
|+56:53.6 +7:47.7
|10
|67
|Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio
|RC4
|8:45:48.9
|+1:01:04.8 +4:11.2
|11
|66
|Jose Frisancho \ Francisco Tiravanti Peugeot 208
|RC4
|9:03:30.9
|+1:18:46.8 +17:42.0
|12
|540
|Diego Malaga \ Oswaldo Carbone Vw Amarok V6
|T1
|9:06:08.2
|+1:21:24.1 +2:37.3
|13
|577
|Jose Carlos Vallejo \ Miguel Makino Vw Amarok V6
|T1
|9:07:46.4
|+1:23:02.3 +1:38.2
|14
|19
|Bradley Salazar \ Josecarlo Espinoza Can-Am Maverick Rx
|UTV
|9:11:13.5
|+1:26:29.4 +3:27.1
|15
|587
|Fabiola Medina \ Keiko Medina JMC
|CAM
|9:16:54.9
|+1:32:10.8 +5:41.4
|16
|505
|Diego Navea \ Manuel Marengo JMC
|CAM
|9:20:20.7
|+1:35:36.6 +3:25.8
|17
|570
|Alvaro Silva \ Paolo Zani Vw Amarok V6
|T1
|9:22:00.1
|+1:37:16.0 +1:39.4
|18
|398
|Santiago Aguayo \ Ricardo Rivera Toyota Gt86
|S2000
|9:22:50.1
|+1:38:06.0 +50.0
|19
|612
|Miguel Alayza \ Jaime Zevallos Subaru Forester
|TIL
|9:25:19.9
|+1:40:35.8 +2:29.8
|20
|520
|Jesus Jurado \ Carlos Elias Toyota Hilux
|T1
|9:27:03.7
|+1:42:19.6 +1:43.8
|21
|39
|Roberto Matos F. \ Alvaro Rivera Ford Fiesta
|RC3
|9:29:11.7
|+1:44:27.6 +2:08.0
|22
|677
|Roberto Parraga \ Ronald Uribe Mitsubishi Evo Viii
|TIL
|9:29:33.3
|+1:44:49.2 +21.6
|23
|73
|Humberto Gomez \ Jimmy Gomez Peugeot 208 R4
|RC4
|9:33:59.8 0:00:20.0
|+1:49:15.7 +4:26.5
|24
|244
|Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta Toyota Corolla
|S1600
|9:38:52.1 0:03:40.0
|+1:54:08.0 +4:52.3
|25
|318
|Carlos Zegarra \ Renzo Gutierrez Honda Civic
|S2000
|9:41:28.6
|+1:56:44.5 +2:36.5
|26
|105
|Pablo Lizarzaburu \ Jaime Galarza Kia Rio Lx
|S1600
|9:43:56.4 0:00:20.0
|+1:59:12.3 +2:27.8
|27
|341
|Jimmy Marmanillo \ Yomira Candia Toyota Corolla
|S2000
|9:45:27.4
|+2:00:43.3 +1:31.0
|28
|368
|David Cahuana \ Ayrton Ortega Honda Civic
|S2000
|9:48:51.3
|+2:04:07.2 +3:23.9
|29
|500
|Jesus Vilca \ Miguel Saavedra Vw Amarok
|T1
|9:53:06.7
|+2:08:22.6 +4:15.4
|30
|519
|Karem Quispe \ Mario Velasquez JMC
|CAM
|9:54:50.1
|+2:10:06.0 +1:43.4
|31
|40
|Carlos Castro Yangali \ Hernan Vargas Ford Fiesta
|RC3
|9:58:44.5 0:30:00.0
|+2:14:00.4 +3:54.4
|32
|247
|Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla
|S1600
|10:02:15.7
|+2:17:31.6 +3:31.2
|33
|259
|Diego Valencia \ Meyer Gomez Hyundai Atos
|S1600
|10:04:11.2
|+2:19:27.1 +1:55.5
|34
|726
|William Loa Quispe \ Erick Ocampo Mitsubishi Lancer Evo 9
|TIN
|10:08:01.9 0:01:00.0
|+2:23:17.8 +3:50.7
|35
|769
|Luis Mendoza Del Valle \ Facundo Olazabal Toyota Gr Yaris
|TIN
|10:33:16.2 0:30:00.0
|+2:48:32.1 +25:14.3
|36
|52
|Nelson Quispe \ Erik Quispe Renault Clio
|RC3
|10:38:47.9 0:30:00.0
|+2:54:03.8 +5:31.7
|37
|49
|Jenrry Quispe \ Renzo Carpio Renault Clio
|RC3
|11:39:14.1 0:37:30.0
|+3:54:30.0 +1:00:26.2
|38
|549
|Celestino Garrido \ Percy Salcedo Foton Tunland
|CAM
|11:54:46.7 1:35:10.0
|+4:10:02.6 +15:32.6
|39
|1
|Anibal Aliaga \ Javier Marchese Can-Am Maverick R
|UTV
|13:05:32.2 0:30:00.0
|+5:20:48.1 +1:10:45.5
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.