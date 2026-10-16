La piloto destacó el protagonismo de las mujeres en la edición 2026 de Caminos del Inca. (Foto: Archivo personal)
La piloto destacó el protagonismo de las mujeres en la edición 2026 de Caminos del Inca. (Foto: Archivo personal)
Por Redacción EC

El protagonismo femenino también se hace sentir en Caminos del Inca 2026. Annia Cillóniz, líder de la categoría S1600, aprovechó la conferencia de prensa realizada en Cusco para destacar el lugar que vienen ocupando las mujeres en la competencia y compartir un sueño que va más allá de los resultados: abrir el camino para que más niñas se animen a ingresar al automovilismo sin las dificultades que enfrentaron las generaciones actuales.

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