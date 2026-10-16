El protagonismo femenino también se hace sentir en Caminos del Inca 2026. Annia Cillóniz, líder de la categoría S1600, aprovechó la conferencia de prensa realizada en Cusco para destacar el lugar que vienen ocupando las mujeres en la competencia y compartir un sueño que va más allá de los resultados: abrir el camino para que más niñas se animen a ingresar al automovilismo sin las dificultades que enfrentaron las generaciones actuales.

Acompañada por las mujeres que participan en esta edición como pilotos o copilotos, Cillóniz resaltó que sus buenos resultados ya no deberían ser considerados una sorpresa. “Ya no es una sorpresa ver a mujeres liderando. Está Fabiola liderando la categoría. Todas las chicas vienen ocupando un súper lugar. Yo también ahora en la S1600. Karen está atrás también muy cerca. Así que acostúmbrense porque ya no es una sorpresa, ya no es una novedad”, manifestó.

Sus palabras reflejan el momento que atraviesan las competidoras en la prueba más emblemática del automovilismo peruano. Cillóniz lidera su categoría y comparte protagonismo con otras mujeres que también vienen destacando en la carrera. Para ella, estos resultados deben contribuir a que la presencia femenina deje de verse como algo excepcional y se convierta en una parte natural de este deporte.

La piloto también explicó qué la motiva a seguir compitiendo y cuál es el cambio que espera ver en el futuro. “La razón por la que trabajamos todas nosotros o, bueno, yo personalmente, el día de mañana me encantaría ver a mi sobrina y a tantas niñas que entren al automovilismo, de repente sin las trabas que tuvimos nosotras”, expresó. Su deseo apunta a que las próximas generaciones encuentren más oportunidades para acercarse a las carreras y desarrollar sus capacidades.

Cillóniz cerró su mensaje con una reivindicación de la pasión que comparten las mujeres que forman parte de Caminos del Inca. “Que lo naturalicen porque esto es una pasión y somos igual de apasionadas que todos ustedes y lo damos todo por este deporte”, sostuvo. Mientras continúa su participación en la edición 2026, la líder de la S1600 busca sostener su rendimiento en la ruta, pero también dejar un mensaje para quienes sueñan con seguir sus pasos: el automovilismo puede ser un espacio para todas.