Nicolás Fuchs desarrolló en su taller las GR Yaris para Caminos del Inca. (Foto: Rodrigo de Quesada)
Nicolás Fuchs desarrolló en su taller las GR Yaris para Caminos del Inca. (Foto: Rodrigo de Quesada)
Por Redacción EC

El automovilismo peruano se exige para ser parte de Caminos del Inca y el proyecto de Toyota Gazoo Racing consistió en desarrollar dos GR Yaris para ser parte de la fiesta. Y en poco tiempo ya demostraron su éxito con la victoria de Nicolás Fuchs en la segunda etapa, entre Huancayo y Ayacucho.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.