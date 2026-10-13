El automovilismo peruano se exige para ser parte de Caminos del Inca y el proyecto de Toyota Gazoo Racing consistió en desarrollar dos GR Yaris para ser parte de la fiesta. Y en poco tiempo ya demostraron su éxito con la victoria de Nicolás Fuchs en la segunda etapa, entre Huancayo y Ayacucho.

Fueron alrededor de cinco meses de trabajo desde que se inició el proyecto. Se transformó dos GR Yaris de producción, los que salen de tienda, a versiones de coches de rally. Con la experiencia de Luis Alayza, que desarrolla su coche desde hace tres años, el conocimiento de Nicolás Fuchs y el impulso de Luis Mendoza Jr, se realizó este trabajo con total profesionalismo y con estándares internacionales.

“Caminos del Inca exige al auto a más de su 100% y el GR Yaris ya ha sido testeado por Lucho Alayza y nosotros nos dedicamos al desarrollo”, cuenta Nicolás Fuchs, quien tomó los coches de tienda y los convirtió. “Corregimos la suspensión, le pusimos la jaula de seguridad, unos buenos frenos. De tienda queda toda la parte mecánica y la estética si le pusimos como un Rally2”, cuenta el piloto.

Luis Mendoza Jr. corría en camionetas T1 y pasó a TIN con el GR Yaris. (Foto: Rodrigo de Quesada) / rodrigo de quesada

Los trabajos que se realizaron en el GR Yaris para convertirlo en una versión de rally fueron el aligeramiento del chasis, instalación de la jaula de seguridad, cambio de la suspensión, mejoras en la refrigeración y la transmisión, además de la parte electrónica. También se busca reducir el peso total con el menor uso de parte metálica.

Además, se trabajó la parte electrónica con Nuno Vara, un especialista portugués que conocer a Nicolás Fuchs desde hace más de 20 años. Profesionales de Argentina también se sumaron al desarrollo. Mientras, al menos unas 15 personas trabajaron día y noche en los coches de Nico y Luis Mendoza Jr. para ponerlo a punto. Su primer encendido fue hace un mes y prácticamente lo están probando en Caminos del Inca, con éxito hasta el momento.

Así trabaja el equipo de Toyota Gazoo Racing para la puesta a punto de los GR Yaris. (Foto: Rodrigo de Quesada)

1 44 Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta RC3 4:26:07.2 2 742 Nicolas Fuchs \ Fernando Mussano Toyota Gr Yaris TIN 4:28:39.0 +2:31.8 +2:31.8 3 47 Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3 RC3 4:31:32.1 +5:24.9 +2:53.1 4 59 Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N RC2 4:36:24.5 +10:17.3 +4:52.4 5 712 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris TIN 4:37:00.2 0:00:10.0 +10:53.0 +35.7 6 58 Samuel M. Dyer \ Javiera Roman Ford Fiesta Rally 3 RC3 4:37:50.9 0:00:30.0 +11:43.7 +50.7 7 724 Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 TIN 4:41:13.9 +15:06.7 +3:23.0 8 716 Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X TIN 4:43:51.1 +17:43.9 +2:37.2 9 57 Samuel Dyer \ Julio Echazu Ford Fiesta Rally 3 RC3 4:50:23.2 +24:16.0 +6:32.1 10 734 Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5 TIN 4:51:23.6 +25:16.4 +1:00.4 11 719 Ricardo Dasso \ Miguel Alvarez Toyota Gr Yaris TIN 4:53:36.2 +27:29.0 +2:12.6 12 520 Jesus Jurado \ Carlos Elias Toyota Hilux T1 4:55:48.3 +29:41.1 +2:12.1 13 67 Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio RC4 5:00:44.9 +34:37.7 +4:56.6 14 729 Wilfredo Aysa \ Samael Bendezu Skoda Fabia Aos TIN 5:00:48.7 +34:41.5 +03.8 15 68 Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez Peugeot 208 R4 RC4 5:03:04.6 +36:57.4 +2:15.

El proyecto pensado por Nicolás Fuchs busca hacer del GR Yaris un coche que supere los límites que Caminos del Inca exige. Tras dos etapas disputadas, Nico lidera la categoría de Tracción Integral Nacional y está a un par de minutos de la clasificación general. Mientras que Lucho Mendoza Jr. se recuperó y completó de buena forma la segunda etapa.

“Saludar a toda la gente que nos sigue. Estamos con mucha expectativa, pero también queremos dar un buen espectáculo a todos los aficionados. Solo le pedimos que tomen todas las medidas de seguridad cuando vayan a las rutas”, agrega el piloto.

Ha sido mucha gente detrás del proyecto Toyota Gazoo Racing y ahora en las rutas de Caminos del Inca todos celebran el éxito del desarrollo del GR Yaris. Este miércoles parten rumbo a Andahuaylas por más kilómetros que los pongan a prueba.

El coche apenas fue probado un día antes de llegar a Caminos del Inca. (Foto: Rodrigo de Quesada)

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