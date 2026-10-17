El ‘Mono’ fue el dueño del show en la etapa entre Cusco y Puno para una nueva remontada en Caminos del Inca, y subió al liderato de la categoría Tracción Integral Nacional.

Pese a un susto en el inicio del último especial, en el que se detuvo por unos segundos, Raúl Orlandini completó los 255 kilómetros de la etapa y superó a Luis Alayza para colocarse adelante en la categoría TIN.

Raúl Orlandini subió un puesto en la tabla general. (Foto: ITEA Sports)

Raúl Orlandini suma un total de 13:34:11.3 horas, ahora con una ventaja de más de seis minutos sobre el segundo de la división. La categoría TIN consiste en coche de producción desarrollados para rally por los propios pilotos.

Además, subió un puesto en la clasificación general y es cuarto, a 31 segundos se subirse al podio a falta de la última etapa.

“Venimos con algunos problemas eléctricos, pero vamos avanzando en la general”, señaló el ‘Mono’.

Este sábado los coches llegaron a Puno, y sin tiempo de descanso, tienen que trabajar en reparar para este domingo partir hacia el podio final en Arequipa.