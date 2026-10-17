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Resumen

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Raúl Orlandini pasó a liderar la categoría Tracción Integral Nacional tras la quinta etapa entre Cusco y Puno. (Foto: ITEA Sports)
Raúl Orlandini pasó a liderar la categoría Tracción Integral Nacional tras la quinta etapa entre Cusco y Puno. (Foto: ITEA Sports)
Por Jasson Curi Chang

El ‘Mono’ fue el dueño del show en la etapa entre Cusco y Puno para una nueva remontada en Caminos del Inca, y subió al liderato de la categoría Tracción Integral Nacional.

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