Hay días especiales y las mujeres lo saben más que nadie. En esos días complicados, Annia Cillóniz se motiva con la pasión que significa correr Caminos del Inca y lo hace como líder de la categoría S1600 tras tres etapas disputadas.
Hay días especiales y las mujeres lo saben más que nadie. En esos días complicados, Annia Cillóniz se motiva con la pasión que significa correr Caminos del Inca y lo hace como líder de la categoría S1600 tras tres etapas disputadas.
Hay emociones que se juntan para Annia. El último martes 13 en Ayacucho recordó a su abuelo Dennis Gonzales, quien hubiera cumplido años en esa fecha. Y con ese grato recuerdo, salió este miércoles a completar la etapa entre Ayacucho y Andahuaylas, que completó con éxito.
Annia Cillóniz compite en su primer Caminos del Inca y lo hace en el Toyota Corolla que ella armó junto a Nicolás Fuchs en los últimos meses.
“Ha sido una etapa durísima, pero nos hemos divertido”, aseguró Annia en su llegada a Andahuaylas. La anécdota pasó porque una de las lunas no cerraba por lo que todo el polvo entró a la cabina y complicó el manejo.
Las risas fueron parte del momento en la Plaza de Andahuaylas, donde Annia Cillóniz y su copiloto Eugenio Arrieta compartieron con las autoridades y la fanaticada local.
Con el Super Coro, Annia Cillóniz lidera la categoría S1600 en su primera participación en Caminos del Inca. Ya completaron la mitad de la carrera y van por más. “Lo que falta es durísimo también”, advierte.
S1600
- Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta 9:38:52.1
- Pablo Lizarzaburu \ Jaime Galarza 9:43:56.4
- Rolando Gutiérrez \ Thais Gutiérrez 10:02:15.7
|1
|44
|Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta
|RC3
|7:44:44.1
|2
|47
|Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3
|RC3
|7:49:49.5
|+5:05.4 +5:05.4
|3
|712
|Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris
|TIN
|7:59:23.9 0:00:10.0
|+14:39.8 +9:34.4
|4
|59
|Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N
|RC2
|7:59:50.8
|+15:06.7 +26.9
|5
|724
|Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5
|TIN
|8:01:00.6
|+16:16.5 +1:09.8
|6
|716
|Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X
|TIN
|8:07:01.3
|+22:17.2 +6:00.7
|7
|734
|Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5
|TIN
|8:19:30.4
|+34:46.3 +12:29.1
|8
|729
|Wilfredo Aysa \ Samael Bendezu Skoda Fabia Aos
|TIN
|8:33:50.0
|+49:05.9 +14:19.6
|9
|68
|Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez Peugeot 208 R4
|RC4
|8:41:37.7
|+56:53.6 +7:47.7
|10
|67
|Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio
|RC4
|8:45:48.9
|+1:01:04.8 +4:11.2
|11
|66
|Jose Frisancho \ Francisco Tiravanti Peugeot 208
|RC4
|9:03:30.9
|+1:18:46.8 +17:42.0
|12
|540
|Diego Malaga \ Oswaldo Carbone Vw Amarok V6
|T1
|9:06:08.2
|+1:21:24.1 +2:37.3
|13
|577
|Jose Carlos Vallejo \ Miguel Makino Vw Amarok V6
|T1
|9:07:46.4
|+1:23:02.3 +1:38.2
|14
|19
|Bradley Salazar \ Josecarlo Espinoza Can-Am Maverick Rx
|UTV
|9:11:13.5
|+1:26:29.4 +3:27.1
|15
|587
|Fabiola Medina \ Keiko Medina JMC
|CAM
|9:16:54.9
|+1:32:10.8 +5:41.4
|16
|505
|Diego Navea \ Manuel Marengo JMC
|CAM
|9:20:20.7
|+1:35:36.6 +3:25.8
|17
|570
|Alvaro Silva \ Paolo Zani Vw Amarok V6
|T1
|9:22:00.1
|+1:37:16.0 +1:39.4
|18
|398
|Santiago Aguayo \ Ricardo Rivera Toyota Gt86
|S2000
|9:22:50.1
|+1:38:06.0 +50.0
|19
|612
|Miguel Alayza \ Jaime Zevallos Subaru Forester
|TIL
|9:25:19.9
|+1:40:35.8 +2:29.8
|20
|520
|Jesus Jurado \ Carlos Elias Toyota Hilux
|T1
|9:27:03.7
|+1:42:19.6 +1:43.8
|21
|39
|Roberto Matos F. \ Alvaro Rivera Ford Fiesta
|RC3
|9:29:11.7
|+1:44:27.6 +2:08.0
|22
|677
|Roberto Parraga \ Ronald Uribe Mitsubishi Evo Viii
|TIL
|9:29:33.3
|+1:44:49.2 +21.6
|23
|73
|Humberto Gomez \ Jimmy Gomez Peugeot 208 R4
|RC4
|9:33:59.8 0:00:20.0
|+1:49:15.7 +4:26.5
|24
|244
|Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta Toyota Corolla
|S1600
|9:38:52.1 0:03:40.0
|+1:54:08.0 +4:52.3
|25
|318
|Carlos Zegarra \ Renzo Gutierrez Honda Civic
|S2000
|9:41:28.6
|+1:56:44.5 +2:36.5
|26
|105
|Pablo Lizarzaburu \ Jaime Galarza Kia Rio Lx
|S1600
|9:43:56.4 0:00:20.0
|+1:59:12.3 +2:27.8
|27
|341
|Jimmy Marmanillo \ Yomira Candia Toyota Corolla
|S2000
|9:45:27.4
|+2:00:43.3 +1:31.0
|28
|368
|David Cahuana \ Ayrton Ortega Honda Civic
|S2000
|9:48:51.3
|+2:04:07.2 +3:23.9
|29
|500
|Jesus Vilca \ Miguel Saavedra Vw Amarok
|T1
|9:53:06.7
|+2:08:22.6 +4:15.4
|30
|519
|Karem Quispe \ Mario Velasquez JMC
|CAM
|9:54:50.1
|+2:10:06.0 +1:43.4
|31
|40
|Carlos Castro Yangali \ Hernan Vargas Ford Fiesta
|RC3
|9:58:44.5 0:30:00.0
|+2:14:00.4 +3:54.4
|32
|247
|Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla
|S1600
|10:02:15.7
|+2:17:31.6 +3:31.2
|33
|259
|Diego Valencia \ Meyer Gomez Hyundai Atos
|S1600
|10:04:11.2
|+2:19:27.1 +1:55.5
|34
|726
|William Loa Quispe \ Erick Ocampo Mitsubishi Lancer Evo 9
|TIN
|10:08:01.9 0:01:00.0
|+2:23:17.8 +3:50.7
|35
|769
|Luis Mendoza Del Valle \ Facundo Olazabal Toyota Gr Yaris
|TIN
|10:33:16.2 0:30:00.0
|+2:48:32.1 +25:14.3
|36
|52
|Nelson Quispe \ Erik Quispe Renault Clio
|RC3
|10:38:47.9 0:30:00.0
|+2:54:03.8 +5:31.7
|37
|49
|Jenrry Quispe \ Renzo Carpio Renault Clio
|RC3
|11:39:14.1 0:37:30.0
|+3:54:30.0 +1:00:26.2
|38
|549
|Celestino Garrido \ Percy Salcedo Foton Tunland
|CAM
|11:54:46.7 1:35:10.0
|+4:10:02.6 +15:32.6
|39
|1
|Anibal Aliaga \ Javier Marchese Can-Am Maverick R
|UTV
|13:05:32.2 0:30:00.0
|+5:20:48.1 +1:10:45.5
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.