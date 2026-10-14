Hay días especiales y las mujeres lo saben más que nadie. En esos días complicados, Annia Cillóniz se motiva con la pasión que significa correr Caminos del Inca y lo hace como líder de la categoría S1600 tras tres etapas disputadas.

Hay emociones que se juntan para Annia. El último martes 13 en Ayacucho recordó a su abuelo Dennis Gonzales, quien hubiera cumplido años en esa fecha. Y con ese grato recuerdo, salió este miércoles a completar la etapa entre Ayacucho y Andahuaylas, que completó con éxito.

Annia Cillóniz compite en su primer Caminos del Inca y lo hace en el Toyota Corolla que ella armó junto a Nicolás Fuchs en los últimos meses.

“Ha sido una etapa durísima, pero nos hemos divertido”, aseguró Annia en su llegada a Andahuaylas. La anécdota pasó porque una de las lunas no cerraba por lo que todo el polvo entró a la cabina y complicó el manejo.

Las risas fueron parte del momento en la Plaza de Andahuaylas, donde Annia Cillóniz y su copiloto Eugenio Arrieta compartieron con las autoridades y la fanaticada local.

Con el Super Coro, Annia Cillóniz lidera la categoría S1600 en su primera participación en Caminos del Inca. Ya completaron la mitad de la carrera y van por más. “Lo que falta es durísimo también”, advierte.

S1600

Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta 9:38:52.1 Pablo Lizarzaburu \ Jaime Galarza 9:43:56.4 Rolando Gutiérrez \ Thais Gutiérrez 10:02:15.7

Annia Cillóniz corre en el Toyota Corolla que ella armó con Nicolás Fuchs. (Foto: Itea Sport)