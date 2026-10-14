Annia es embajadora de la Escuela de Manejo José Gálvez. (Foto: Itea Sport)
Annia es embajadora de la Escuela de Manejo José Gálvez. (Foto: Itea Sport)
Por Redacción EC

Hay días especiales y las mujeres lo saben más que nadie. En esos días complicados, Annia Cillóniz se motiva con la pasión que significa correr Caminos del Inca y lo hace como líder de la categoría S1600 tras tres etapas disputadas.

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