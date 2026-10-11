La aventura de Caminos del Inca 2026 continúa este lunes con la segunda etapa de la competencia, que llevará a los pilotos desde Huancayo hasta Ayacucho. Después de una exigente jornada entre Lima y Huancayo, las tripulaciones volverán a poner a prueba sus vehículos y resistencia en una ruta que forma parte de la edición 54 del rally, que celebra los 60 años de historia de una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo peruano.

La Etapa 2 contará con tres especiales: Dos de Mayo-Pampas, Pampas-Churcapampa y Maynay-Ichupata. Los competidores deberán completar estos tramos para continuar su recorrido en una carrera que exige regularidad y cuidado mecánico, especialmente después del desgaste acumulado en el primer día de competencia.

Eduardo Castro llegará como el principal referente de la clasificación general. El piloto huancaíno, junto a su copiloto Juan Pedro Cillóniz, ganó los tres especiales de la primera etapa a bordo de su Ford Fiesta Rally3 y registró un tiempo acumulado de 2 horas, 8 minutos y 35,7 segundos. Sin embargo, pese a su victoria, eligió partir desde la quinta posición en la nueva jornada.

Los cinco primeros pilotos de la clasificación de la Etapa 1 tuvieron la posibilidad de escoger su posición de salida para este lunes. Samuel Dyer seleccionó el primer lugar, seguido por André Martínez. Nicolás Fuchs eligió la tercera posición, mientras que Jorge Martínez optó por la cuarta. Finalmente, Castro decidió ubicarse quinto para afrontar los especiales entre Huancayo y Ayacucho.

Tal como ordena el reglamento, los cinco mejores de la clasificación eligen el orden de partida de la siguiente etapa. El líder Eduardo Castro eligió partir quinto, mientras que su perseguidor Jorge Martínez lo hará cuarto. Fuchs, será el tercero en la salida, André Martínez el segundo y le tocará abrir pista al Samuel Dyer.

Mapa de la etapa 2 de Caminos del Inca 2026.

Con este orden de partida, los pilotos continuarán la lucha por los primeros lugares de la clasificación general en una edición especial de Caminos del Inca. Castro buscará mantener el ritmo que mostró en el estreno, mientras que sus perseguidores intentarán reducir la diferencia. La competencia seguirá su recorrido por el país con el objetivo de completar las distintas etapas de una prueba que reúne a destacados representantes del automovilismo nacional.

Resultados generales de la Etapa 1 de Camnos del Inca 2026: