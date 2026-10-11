Tras una exigente primera jornada, los pilotos afrontarán tres especiales en la ruta hacia Ayacucho. (Foto: Prensa ACP)
Tras una exigente primera jornada, los pilotos afrontarán tres especiales en la ruta hacia Ayacucho. (Foto: Prensa ACP)
Por Redacción EC

La aventura de Caminos del Inca 2026 continúa este lunes con la segunda etapa de la competencia, que llevará a los pilotos desde Huancayo hasta Ayacucho. Después de una exigente jornada entre Lima y Huancayo, las tripulaciones volverán a poner a prueba sus vehículos y resistencia en una ruta que forma parte de la edición 54 del rally, que celebra los 60 años de historia de una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo peruano.

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