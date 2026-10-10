Dos años después de su última participación, Nicolás Fuchs vuelve a ponerse el casco para enfrentar nuevamente los Caminos del Inca. El piloto peruano regresa con la misma sed de competencia que lo llevó a conquistar tres veces la tradicional prueba, pero esta vez con un desafío diferente: ponerse al volante de un Toyota GR Yaris desarrollado en el Perú y con apenas unas pocas pruebas antes de afrontar una carrera que, por su dureza, no perdona errores. Fuchs sabe que parte con menos kilómetros de preparación que sus principales rivales, pero también tiene claro lo que quiere cuando llegue el momento de acelerar: “Estoy con ganas de salir a pelearlo y ganarlo”.

—¿Cómo van los días previos a Caminos del Inca?

Definitivamente estoy contento con el proyecto, agradecido con Toyota. Pero también un poco apretados con los tiempos de decisiones y demás que tuvimos para el auto. Seguimos trabajando, terminando detalles. Ya probamos el auto, está bastante bueno y ahora queda ponerle la belleza para dejarlo listo para la (partida) simbólica, la técnica y la carrera.

—Vuelves después de dos años. ¿Cómo decidiste tu regreso?

No tenía planeado correr. Siempre me gustó la marca, siempre me gustó Toyota. En mis inicios en rally corrí con Toyota. Fue una iniciativa de Toyota del Perú con Lucho Mendoza armar un GR Yaris desarrollado cien por ciento en Perú. A mí, a parte de que me gusta correr, me encanta desarrollar autos. Entonces era una oportunidad grande. Definitivamente los tiempos están un poco apretados todavía, pero ya estamos listos y casi todo para armar el auto.

—¿Los tiempos podrían afectar tu participación?

Definitivamente me gustaría tener un mes más de tiempo para seguir probando, desarrollando el auto y viendo todo.

—¿Por qué no estuviste en estas últimas dos ediciones? ¿Cuál fue el motivo?

Porque no lo tenía planeado, no estaba buscando auspicios y no lo habíamos visto así

—Dos años después, ¿sientes que estás para ganar un cuarto Caminos del Inca?

Estoy con las ganas de salir a pelearlo y ganarlo. Como te dije, definitivamente el desarrollo de un auto no es tan como decir va a funcionar todo bien. La última vez que ganamos, vinimos con un auto ya probado, con mucho desarrollo, un año de pruebas. Ahora nosotros estamos con muy poco tiempo de prueba.

—Tu regreso a Caminos nos hace acordar a aquellas épicas batallas con el Mono Orlandini. ¿También te has puesto a pensar en eso?

Hay muy buenos competidores. Están los Martínez, los Castro, los Palominos, el Mono, todos con autos muy buenos, autos que tienen mucho tiempo de desarrollo también. Entonces lo que nosotros realmente queremos es un año para desarrollar el auto y sumar kilómetros, y si nos da para poder ganar, va a ser lo mejor. Pero creo que ellos tienen mucho más tiempo ya con los autos desarrollados que nosotros.

—¿En qué etapa de tu carrera te encuentra este regreso?

Me encanta el desarrollo del auto, me encanta preparar autos. Creo que me dieron el gusto de poder armar un auto de cero y tenerlo listo para la carrera. Definitivamente tengo mucho más por desarrollar y probar, pero en las pocas pruebas que he hecho al auto, estoy muy satisfecho con él. El chasis como se mueve, el performance, la caja de cambios, la estética, todo ha salido como yo quería y ahora hay que plasmarlo en la carrera.

—De hace una década en el Campeonato Mundial de Rally de la FIA a hoy, ¿cómo has adaptado el ímpetu de ser campeón mundial a la realidad de ser piloto profesional en Perú?

La sed de salir a ganar y pelear carreras la tengo, es lo que más me gusta. Lo demostré en 2023, me subí al auto, fuimos que no pudimos pelear de punta a fin por unos cuantos desarrollos. Ahora la idea es lo mismo. Seguimos probando, practicando, entrenando, pero es carrera de autos, no depende solo del piloto, sino de todo el conjunto de mecánicos, auto, pilotos, copilotos y todo. Hicimos la hoja de ruta con Fer, la hemos hecho bastante conservadora porque no nos dio mucho tiempo de hacer dos vueltas, pero creo que tenemos un buen auto y esperemos salir a pelear la carrera.

—¿Cómo valoras Caminos con el paso del tiempo?

Caminos es una carrera que siempre te desafía, sigue siendo una carrera muy dura, muy desafiante para todos. No es fácil, no es una carrera sencilla, sino una carrera complicada por la geografía peruana, por la cantidad de kilómetros, y este año han hecho una carrera muy dura y hay que saber dónde administrar para poder pelear.

—¿Cómo está el Team Toyota? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Qué nos vas a brindar en esta nueva edición?

Tres autos, tres Yaris GR, dos desarrollados cien por ciento nuevos con mucha ayuda de (Luis) Alayza con todos los errores que tuvo él. Definitivamente vamos a seguir puliendo detalles entre los tres y seguir cada vez más adelante.

—¿Cómo encontraste este equipo con Alayza y Mendoza? ¿Cómo se preparan para el inicio?

Primero, gracias a Alayza por todos los consejos y desarrollos que tenía él con el auto y el desafío que tenía para construirlo. Y eso nos ha ayudado un poco a saltar etapas y no cometer tantos errores.

—En esta edición, Annia Cillóniz, tu pareja, hará historia en Caminos del Inca. ¿Qué sensación te genera?

Creo que ella está haciendo sus primeros kilómetros acá a nivel nacional, como también en la carrera. Ya le explicamos que tiene que ir de menos a más, acabar para sumar kilómetros. Es un auto mucho menos potente que el nuestro, es tracción simple. Sí, va a otro ritmo que nosotros finalmente.

—Entiendo que la ayudaste con el tema del auto...

También es un desarrollo mío el auto. Simplemente buscamos un auto que sea cien por ciento económico y tener ese Toyota finalmente, uno de los autos más vendidos del mundo, el Corolla finalmente.

—¿Qué nos espera justamente de tu parte para Caminos?

Las ganas de salir a acelerar y dar ese show para todo el público finalmente.

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