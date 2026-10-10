icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nicolás Fuchs vuelve a Caminos del Inca después de dos años. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Nicolás Fuchs vuelve a Caminos del Inca después de dos años. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Por Marco Quilca León

Dos años después de su última participación, Nicolás Fuchs vuelve a ponerse el casco para enfrentar nuevamente los Caminos del Inca. El piloto peruano regresa con la misma sed de competencia que lo llevó a conquistar tres veces la tradicional prueba, pero esta vez con un desafío diferente: ponerse al volante de un Toyota GR Yaris desarrollado en el Perú y con apenas unas pocas pruebas antes de afrontar una carrera que, por su dureza, no perdona errores. Fuchs sabe que parte con menos kilómetros de preparación que sus principales rivales, pero también tiene claro lo que quiere cuando llegue el momento de acelerar: “Estoy con ganas de salir a pelearlo y ganarlo”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista