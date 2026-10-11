Raúl Orlandini junto la fanático que le entregó el repuesto de su carro.
Raúl Orlandini junto la fanático que le entregó el repuesto de su carro.
Por Redacción EC

La pasión por los coches es total en el Perú y Caminos del Inca es la gran muestra de ello. En el campamento de Huancayo se vivió una escena en la que un fanático ayudó a Raúl Orlandini.

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