En uno de los días más exigentes de Caminos del Inca 2026, Ricardo Dasso recibió ayuda de Nicolás Fuchs en plena etapa Ayacucho-Andahuaylas.
En uno de los días más exigentes de Caminos del Inca 2026, Ricardo Dasso recibió ayuda de Nicolás Fuchs en plena etapa Ayacucho-Andahuaylas.
Por Redacción EC

La etapa Ayacucho-Andahuaylas se encumbra como una de las pruebas más duras de Caminos del Inca 2026. Y Ricardo Dasso, uno de los pilotos más renombrados, tuvo problemas con la línea de frenos posterior y quedó varado.

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