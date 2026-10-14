La etapa Ayacucho-Andahuaylas se encumbra como una de las pruebas más duras de Caminos del Inca 2026. Y Ricardo Dasso, uno de los pilotos más renombrados, tuvo problemas con la línea de frenos posterior y quedó varado.

Sin embargo, Dasso recibió la ayuda de Nicolás Fuchs, quien no dudó en detenerse para colaborar con la reparación del auto, en una muestra de deportividad y compañerismo digno de admirar.

“Gracias hermanos por la ayuda, terminamos pero ya no arriesgaremos. Tenemos que modificar la línea de frenos posterior para evitar más problemas. Terminaremos de desarrollar el auto para el próximo año. Gracias a todos”, publicó Dasso en sus redes sociales.

Este miércoles se corrieron los 233 kilómetros de recorrido cronometrado en dos especiales, y André Martínez fue el piloto más rápido del tramo.

En la jornada, Nicolás Fuchs y Samuel Dyer abandonaron en el primer especial del día, con lo que quedaron lejos de los puestos de punta.