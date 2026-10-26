Fabiola Medina, Diego Navea y Karem Quispe ocuparon las tres primeras posiciones de la categoría Camionetas. | Foto: JMC Motorsport
Fabiola Medina, Diego Navea y Karem Quispe ocuparon las tres primeras posiciones de la categoría Camionetas. | Foto: JMC Motorsport
Por Redacción EC

Caminos del Inca cerró el 2026 con postales hermosas y finales ajustados. En este año, el protagonista en el categoría Camionetas fue el equipo de JMC Motorsport que que sus tres tripulaciones alcanzaron las primeras posiciones tras afrontar un recorrido que puso a prueba la preparación de los equipos y el desempeño de sus vehículos.

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