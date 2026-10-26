Caminos del Inca cerró el 2026 con postales hermosas y finales ajustados. En este año, el protagonista en el categoría Camionetas fue el equipo de JMC Motorsport que que sus tres tripulaciones alcanzaron las primeras posiciones tras afrontar un recorrido que puso a prueba la preparación de los equipos y el desempeño de sus vehículos.

Fabiola Medina, junto a su copiloto Keyko Medina, se consagró campeona de la categoría a bordo de una JMC Grand Vigus R. El segundo lugar fue para Diego Navea y Manolo Marengo, también con una JMC Grand Vigus R, mientras que Karem Quispe y Mario Velásquez ocuparon el tercer puesto con una JMC Grand Avenue.

A lo largo del rally, las pickups de JMC afrontaron las exigencias de un recorrido marcado por terrenos y condiciones de manejo desafiantes. El resultado final, con dos JMC Grand Vigus R y una JMC Grand Avenue en los tres primeros puestos, destacó el desempeño de los vehículos de la marca durante la competencia y su participación en una de las pruebas más demandantes del calendario automovilístico nacional.

Este resultado coronó una participación consistente desde los primeros tramos. En la etapa Lima–Huancayo, las tres tripulaciones de JMC ya habían destacado al ocupar los primeros puestos de la categoría. Posteriormente, Fabiola Medina consiguió la victoria en el recorrido Huancayo–Ayacucho, mientras Diego Navea se mantuvo entre los protagonistas de la clasificación. A lo largo de las siguientes jornadas, los equipos continuaron demostrando su capacidad para afrontar las exigencias de la competencia.

“Cerrar Caminos del Inca con este resultado es un orgullo para toda la familia JMC. Refleja el compromiso de nuestros pilotos y copilotos, así como el trabajo y la preparación que hay detrás de cada etapa. Nos llevamos la satisfacción de haber afrontado juntos uno de los mayores desafíos del automovilismo nacional”, señaló José Luis Vásquez, gerente de JMC Perú.

El podio completo de la categoría Camionetas representa un logro para sus tripulaciones y una oportunidad para destacar el desempeño de la Grand Vigus R y la Grand Avenue en condiciones de alta exigencia. Con este resultado, JMC Motorsport culmina su participación en Caminos del Inca 2026 y reafirma su vínculo con el deporte motor en el Perú.