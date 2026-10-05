Su debut oficial como piloto fue hace apenas dos años, pero Luis Mendoza Jr. conoce hace mucho Caminos del Inca ya que siempre acompañó a su padre, el recordado Tío Lucho. Este lunes pasó las verificaciones técnicas luego de meses de trabajo sobre el nuevo proyecto, el GR Yaris del Team Toyota Gazoo Racing.

Luis Mendoza es seis veces campeón nacional de drifting y ahora enfrenta el rally como parte del Team Toyota Gazoo Racing, en su tercera aventura en Caminos del Inca, luego de su experiencia sobre camionetas T1. Y va con su copiloto Félix Olazabal.

“Este auto es otra cosa. Me gustaba mucho las T1 y la pasaba muy bien, pero estas son mucho más rápidas y se puede competir más”, contó Luis Mendoza tras los papeleos en las verificaciones. “Es un proyecto que veníamos pensando y se presentó con Toyota, y junto a Nicolás Fuchs se va a aprender mucho”, agregó.

Luis Mendoza del Valle contó que el fin de semana probó el GR Yaris y contó con la asesoría de como evolucionar y desarrollar el auto. “Han sido tres meses de locos en el taller, los mecánicos han trabajado mucho y ahora a esperar el mejor resultado que podamos en Caminos del Inca. Tratar de ir sólidos, sin parar”, agregó.

Luis Mendoza Jr. debutó en Caminos del Inca en el 2024 sobre una camioneta y repitió la experiencia en el 2025. Ahora sobre el GR Yaris busca pelear en una nueva categoría y coronar la prueba que todo piloto peruano quiere correr.

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