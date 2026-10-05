Luis Mendoza Jr. (derecha) junto a su copiloto Félix Olazabal. (Foto: ACP)
Luis Mendoza Jr. (derecha) junto a su copiloto Félix Olazabal. (Foto: ACP)
Por Redacción EC

Su debut oficial como piloto fue hace apenas dos años, pero Luis Mendoza Jr. conoce hace mucho Caminos del Inca ya que siempre acompañó a su padre, el recordado Tío Lucho. Este lunes pasó las verificaciones técnicas luego de meses de trabajo sobre el nuevo proyecto, el GR Yaris del Team Toyota Gazoo Racing.

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