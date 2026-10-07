Luis Mendoza Jr. compite en su tercer Caminos del Inca. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Luis Mendoza Jr. compite en su tercer Caminos del Inca. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Por Redacción EC

Para Luis Mendoza del Valle, una nueva experiencia está por empezar. Ya instalado sobre el GR Yaris que el Team Toyota Gazoo Racing desarrolló, el seis veces campeón de drifting ya vive lo que es el rally en su máxima expresión.

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