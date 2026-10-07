Para Luis Mendoza del Valle, una nueva experiencia está por empezar. Ya instalado sobre el GR Yaris que el Team Toyota Gazoo Racing desarrolló, el seis veces campeón de drifting ya vive lo que es el rally en su máxima expresión.

Corre con la 769 en la categoría TIN (Tracción Integral Nacional) y va junto a Facundo Olazábal, su nuevo copiloto para esta aventura, ya que antes compitió en dos ediciones, pero lo hizo en la categoría de camionetas T1.

“Estamos muy contentos por el desarrollo el auto, lo hemos probado hace unos días y es impresionante, super dócil para doblar y frenar, pero cuando agarra velocidad, es mucho más sensible”, aseguró el piloto tras la Partida Simbólica de ayer. “Hemos desarrollado en dos meses un auto que debería tardar mucho más. Gracias Toyota que me acompaña”, agregó.

“Es un sueño, estoy enamorado del Toyota. Mi idea es ir rápido, pero también quiero aprender a conocer el auto. Eso sí, vamos por un buen resultado en Caminos del Inca”, sentenció.

El GR Yaris lo desarrolló junto a Nicolás Fuchs y el fin de semana pasado pudieron probarlo, con muy buenas sensaciones para lo que viene. Mañana tendrá más pruebas en el Super Prime y el sábado ya debe disputar la primera etapa.

Luis Mendoza Jr. corre en su tercer Caminos del Inca como piloto, tras su debut en el 2024, pero conoce la carrera desde casa gracias a su padre, el recordado Tío Lucho, que ahora lo acompaña desde el cielo.