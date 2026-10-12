Nicolás Fuchs corre en un GR Yaris. (Foto: Rally Caminos del Inca)
Nicolás Fuchs corre en un GR Yaris. (Foto: Rally Caminos del Inca)
Por Redacción EC

En la segunda etapa de Caminos del Inca llegó la victoria de la jornada de Nicolás Fuchs. El piloto del Toyota Gazoo Racing se impuso en el tramo de este lunes entre Huancayo y Ayacucho.

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