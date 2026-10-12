En la segunda etapa de Caminos del Inca llegó la victoria de la jornada de Nicolás Fuchs. El piloto del Toyota Gazoo Racing se impuso en el tramo de este lunes entre Huancayo y Ayacucho.

Nicolás Fuchs corre junto a su copiloto Fernando Mussano en el GR Yaris que él mismo desarrolló en los últimos meses.

Luego de correr con cautela la primera etapa para conocer más el coche, en la segunda etapa aceleró más y se impuso en los tres especiales del día para ganar la etapa.

Con un tiempo de 4:28:39.0, se mantiene como líder de la categoría Tracción Integral Nacional (TIN) y es segundo de la clasificación general, donde acortó distancias con Eduardo Castro, quien se mantiene como puntero.