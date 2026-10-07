Nicolás Fichs vuelve a Caminos del Inca tras dos años. (Foto: Javier Ruiz / Itea Sport)
Nicolás Fichs vuelve a Caminos del Inca tras dos años. (Foto: Javier Ruiz / Itea Sport)
Por Redacción EC

La última vez que se subió a un coche en Caminos del Inca, en el 2023, lo ganó. Con esa convicción, Nicolás Fuchs vuelve a la carrera y lo hace con el Team Toyota Gazoo Racing.

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