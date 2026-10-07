La última vez que se subió a un coche en Caminos del Inca, en el 2023, lo ganó. Con esa convicción, Nicolás Fuchs vuelve a la carrera y lo hace con el Team Toyota Gazoo Racing.

Junto a su inseparable copiloto Fernando Mussano, Nico Fuchs corre sobre el GR Yaris que él mismo se encargó de desarrollar en su taller.

Nicolás Fuchs en la partida simbólica de Caminos del Inca. (Foto: Javier Ruiz / Itea Sport)

Con el 742, el GR Yaris es uno de los candidatos a pelear Caminos del Inca con Nicolás Fuchs al volante. Peleará la categoría Tracción Integral Nacional (TIN) y la clasificación general.

“Contento de estar acá. Esta es una fiesta a nivel nacional, no solo en Lima, también en provincias”, aseguró ayer en la Partida Simbólica.

“Hicimos las pruebas y el auto está espectacular luego de mucho trabajo. El auto camina bastante bien en la altura. Falta afinar algunas cositas, el auto está en desarrollo”, asegura el ganador de tres ediciones: 2009, 2012 y 2023. “invitamos a todo el público a seguir la carrera y disfrutar de todos los vehículos”, agregó.

Nicolás Fuchs en la partida simbólica de Caminos del Inca. (Foto: Javier Ruiz / Itea Sport)

Anoche, en la Playa Agua Dulce, Nicolás Fuchs fue uno de los pilotos más ovacionados por la afición que llegó a conocer de cerca a cada una de las tripulaciones que estará compitiendo en Caminos del Inca.

Este jueves, todos se trasladarán a La Chutana para vivir lo que será el Super Prime, prueba en la que se define el orden de partida de la primera etapa, la del sábado rumbo a Huancayo.

**