Caminos del Inca ya se vive en el mundo automotor peruano y desde este lunes ya se realizan las verificaciones técnicas y administrativas de todas las tripulaciones que estarán en competencia y uno de los primeros en pasar fue Nicolás Fuchs con su GR Yaris del Team Toyota Gazoo Racing.

Uno de los pilotos que será protagonista es Nicolás Fuchs, ganador de tres ediciones de la prueba, que vuelve y apunta a lo más alto.

En la edición 54 de la tradicional prueba nacional, Nicolás Fuchs estará acompañado por su copiloto de siempre, el argentino Fernando Mussano.

“Estamos contentos de poder correr Caminos del Inca con una marca que me vio nacer en el automovilismo peruano como Toyota, con un GR Yaris armado y desarrollado en mi taller”, aseguró el piloto tras pasar las verificaciones.

“Vamos con muchas expectativas, el auto está espectacular. Se ha portado como está programado en los planos y eso es bueno. Ahora hay que demostrarlo en la carrera”, agregó el ganador de la prueba hace dos años.

Nicolás Fuchs forma parte del Team Toyota Gazoo Racing, junto a Luis Alayza y Luis Mendoza Jr., por lo que va con toda una gran infraestructura detrás de los GR Yaris dispuesto a conquistar nuevamente Caminos del Inca.

“En tantos años corriendo diversas pruebas, Caminos del Inca sigue siendo una de las más difíciles que hay, por la cantidad de kilómetros que se recorren y la geografía”, sentenció el experimentado piloto.

**