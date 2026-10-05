Nicolás Fuchs compite en un GR Yaris que él mismo desarrollo en su taller. (Foto: ACP)
Nicolás Fuchs compite en un GR Yaris que él mismo desarrollo en su taller. (Foto: ACP)
Por Redacción EC

Caminos del Inca ya se vive en el mundo automotor peruano y desde este lunes ya se realizan las verificaciones técnicas y administrativas de todas las tripulaciones que estarán en competencia y uno de los primeros en pasar fue Nicolás Fuchs con su GR Yaris del Team Toyota Gazoo Racing.

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