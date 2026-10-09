El piloto ganador del 2023 compitió en el Super Prime de Caminos del Inca en La Chutana, en un primer recorrido con cautela. (Foto: Itea Sport)
El piloto ganador del 2023 compitió en el Super Prime de Caminos del Inca en La Chutana, en un primer recorrido con cautela. (Foto: Itea Sport)
Por Redacción EC

La edición 54 de Caminos del Inca empezó con el Super Prime y Nicolás Fuchs tuvo una participación con cautela en las primeras sensaciones oficiales sobre su GR Yaris.

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