La edición 54 de Caminos del Inca empezó con el Super Prime y Nicolás Fuchs tuvo una participación con cautela en las primeras sensaciones oficiales sobre su GR Yaris.

Fueron dos kilómetros de recorrido con dos vueltas sobre el circuito del kartódromo de La Chutana. Nicolás Fuchs completó el recorrido en 2:31.6 minutos, entre los ocho mejores de la categoría Tracción Integral Nacional.

El ganador de tres ediciones, la última en el 2023, corre junto a Fernando Mussano en el GR Yaris que el mismo Nico desarrolló en su taller mecánico, como parte del proyecto Toyota Gazoo Racing.

Nicolás Fuchs compite en la categoría Tracción Integran Nacional (TIN), donde hay pilotos de gran categoría, y buscará hacerle competencia a los rally3, coches que han ganado las tres últimas ediciones de la carrera.