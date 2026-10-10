Nicolás Fuchs lidera su categoría y es tercero en la general de Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)
Nicolás Fuchs lidera su categoría y es tercero en la general de Caminos del Inca 2026. (Foto: ITEA Sports)
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Por Redacción EC

Empezó la travesía de Caminos del Inca y el experimentado piloto Nicolás Fuchs inició la carrera con el mejor tiempo de su categoría y el tercero de la general en la primera etapa entre Lima y Huancayo.

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