Empezó la travesía de Caminos del Inca y el experimentado piloto Nicolás Fuchs inició la carrera con el mejor tiempo de su categoría y el tercero de la general en la primera etapa entre Lima y Huancayo.

Nicolás Fuchs corre la edición 54 de Caminos del Inca en un GR Yaris del Team Toyota Gazoo Racing, auto que desarrolló en su taller desde hace unos meses.

Nicolás Fuchs se había mostrado cauteloso en el pasado Super Prime en La Chutana, ya que necesitaban conocer más el auto y en la ruta entre Canta y Huancayo demostraron que conforme sumen recorrido, irán sacando lo mejor del coche.

Con un tiempo de 2:12:46.1, Nico es tercero en la clasificación general, con Eduardo Castro y Jorge Martínez por delante, y es líder de la categoría de Tracción Integral Nacional (TIN).

Fuchs corre junto a su copiloto argentino Fernando Mussano, la dupla que logró el campeonato mundial de la categoría Producción en el Mundial de Rally del 2013.

Este domingo, los competidores de Caminos del Inca tendrán un día de reparaciones en Huancayo, para el lunes ya partir hacia Ayacucho, en el segundo trazado de la competencia.

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