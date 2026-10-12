En apenas la segunda etapa de Caminos del Inca, el piloto Nicolás Fuchs demostró toda su destreza y el desarrollo del GR Yaris para ganar la segunda etapa entre Huancayo y Ayacucho.

Nicolás Fuchs ganó los tres especiales de la etapa entre Huancayo y Ayacucho y recortó tiempos con el líder Eduardo Castro. Nico corre junto a su copiloto Fernando Mussano, con el que logró el título mundial de producción en el Mundial de Rally en el 2013.

Sobre el GR Yaris del Toyota Gazoo Racing, Fuchs fue el más rápido en cada tamo: Dos de Mayo y Pampas, el más largo entre Pampas y Churcampa, en territorio huancavelicano, y en el cierre entre Maynay e Ichupata en Ayacucho.

Con un tiempo de 4:28:39.0, Nicolás Fuchs se mantiene como líder de la categoría Tracción Integral Nacional (TIN), donde los sigue su compañero de equipo Luis Alayza, mientras que recordó a dos minutos y medio la ventaja que tiene Castro en el liderato de la general.

“Hay que agradecer a la gente de Ayacucho por el recibimiento. Me encanta la etapa, un buen clima y una linda etapa. La gente en Huanta ha sido impresionante”, aseguró a su llegada a la Plaza de Armas de Huamanga. “Vamos a buen ritmo, pero todavía falta mucho en Caminos del Inca”

Como había anunciado, ya con los kilómetros acumulados de la primera etapa, saldría a remontar en el segundo día y ayer superó a Jorge Martínez y se acercó al liderato, en la búsqueda de su cuarto título de Caminos del Inca.

Este martes, el equipo Toyota Gazoo Racing trabajará en Ayacucho para la puesta a punto del GR Yaris para disputar dos etapas seguidas, entre Ayacucho y Andahuaylas el miércoles y luego Andahuaylas-Cusco.

Tabla de resultados

Categoría TIN: Tracción Integral Nacional

Nicolás Fuchs \ Fernando Mussano 4:28:39.0

Luis Alayza \ Gabriel Lozada 4:37:00.2

Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra 4:41:13.9

GENERAL

Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cillóniz RC3 4:26:07.2

Nicolas Fuchs \ Fernando Mussano TIN 4:28:39.0

André Martínez \ Matías Aranguren RC3 4:31:32.1