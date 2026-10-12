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Resumen

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La cara del triunfo. El dúo imparable. Nico Fuchs y Fernando Mussano celebran en la meta en Ayacucho. El piloto del Toyota Gazoo Racing se impuso en los tres especiales del día, lidera la categoría TIN y acortó distancia hacia la general. | Foto: ITEA Sport
La cara del triunfo. El dúo imparable. Nico Fuchs y Fernando Mussano celebran en la meta en Ayacucho. El piloto del Toyota Gazoo Racing se impuso en los tres especiales del día, lidera la categoría TIN y acortó distancia hacia la general. | Foto: ITEA Sport
Por Jasson Curi Chang

En apenas la segunda etapa de Caminos del Inca, el piloto Nicolás Fuchs demostró toda su destreza y el desarrollo del GR Yaris para ganar la segunda etapa entre Huancayo y Ayacucho.

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