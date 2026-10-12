Luchando contra los problemas, Raúl Orlandini sigue en carrera en Caminos del Inca. El reconocido piloto nacional completó la segunda etapa entre Huancayo y Ayacucho y se mantiene en el cuarto lugar de la categoría TIN.

Raúl Orlandini completó el quinto especial de la prueba entre Pampas y Churcampa con una llanta reventada de tus Mitsubishi EVO X. El ‘Mono’ hizo uso de toda su habilidad para que el problema no lo retrase tanto.

Pese a ello, llegó entre los diez primeros de la segunda etapa y con un tiempo acumulado de 4:43:51.1 marcha en el cuarto lugar de la categoría TIN (Tracción Integral Nacional) y es octavo en la general.

“Caminos del Inca nos dio duro este día. Bajamos dos llantas, rompimos otra pata de la suspensión y en el último primer que veníamos bien, se nos apagó el carro dos veces con lo que perdimos algunos minutos”, contó el piloto desde Huamanga.

En el tercer especial, entre Maynay e Ichupata, de 33 kilómetros, Orlandini junto a su copiloto Pedro La Cruz, hicieron el tercer mejor tiempo del tramo, mostrando que están para pelear en cada kilómetro.

El ‘Mono’ tuvo problemas con el tranfer en la primera etapa. Tras el día de reparaciones en Huancayo, salieron a probar el coche, pero volvieron a tener problemas. Felizmente, en la calle se encontraron con otro EVO X y los aficionados Igma y Andrés decidieron cederle la pieza de su coche para que se pueda reparar el auto del ‘Mono’.

Este martes el equipo del ‘Mono’ trabajará en poner a punto el vehículo, mientras el piloto compartirá con la afición que siempre lo busca para una foto y una firma y él los atiende con todo cariño.

CATEGORÍA TIN

Nicolás Fuchs \ Fernando Mussano 4:28:39.0 Luis Alayza \ Gabriel Lozada 4:37:00.2 Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra 4:41:13.9 Raúl Orlandini \ Pedro La Cruz 4:43:51.1

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