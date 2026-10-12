Raúl Orlandini compite en un Mitsubishi EVO X. (Foto: ITEA Sport)
Raúl Orlandini compite en un Mitsubishi EVO X. (Foto: ITEA Sport)
Por Redacción EC

Luchando contra los problemas, Raúl Orlandini sigue en carrera en Caminos del Inca. El reconocido piloto nacional completó la segunda etapa entre Huancayo y Ayacucho y se mantiene en el cuarto lugar de la categoría TIN.

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