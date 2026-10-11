Los protagonistas de Caminos del Inca 2026 analizaron su rendimiento en la primera etapa y agradecieron el recibimiento de los aficionados huancaínos. (Foto: Prensa ACP)
Los protagonistas de Caminos del Inca 2026 analizaron su rendimiento en la primera etapa y agradecieron el recibimiento de los aficionados huancaínos. (Foto: Prensa ACP)
Por Redacción EC

Los motores descansaron este domingo en Huancayo, pero los protagonistas de Caminos del Inca 2026 tuvieron mucho que contar. Tras completar la primera etapa entre Lima y la ciudad incontrastable, los pilotos participaron en una conferencia de prensa en la que analizaron sus tiempos, relataron las dificultades que afrontaron en la ruta y agradecieron el cariño de los aficionados. La emoción por el recibimiento del público fue uno de los puntos en común, en una edición especial que celebra los 60 años de historia de la competencia.