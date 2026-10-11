Los motores descansaron este domingo en Huancayo, pero los protagonistas de Caminos del Inca 2026 tuvieron mucho que contar. Tras completar la primera etapa entre Lima y la ciudad incontrastable, los pilotos participaron en una conferencia de prensa en la que analizaron sus tiempos, relataron las dificultades que afrontaron en la ruta y agradecieron el cariño de los aficionados. La emoción por el recibimiento del público fue uno de los puntos en común, en una edición especial que celebra los 60 años de historia de la competencia.

Eduardo Castro Yangali, ganador de la primera etapa y líder de la clasificación general, se mostró feliz por conseguir el resultado en su tierra. “Estoy feliz de estar acá, en mi tierra, y entrar primero una vez más. Ayer hicimos una linda etapa. Creo que todo salió 10 de 10. La estrategia perfecta. Cuidamos mucho los frenos. Ahora toca seguir así, con este ritmo tranquilo. Ya conocemos cómo va el auto. Todos tienen muy buenos autos y se ve, pero nos toca seguir así”, declaró el piloto de la categoría Rally3, quien compite junto a Juan Pedro Cillóniz con un Ford Fiesta Rally3.

Nicolás Fuchs, tercero en la clasificación general con su Toyota GR Yaris del Team Toyota Gazoo Racing, también valoró el resultado después de partir desde la posición 16. “Estamos felices de estar en Huancayo. Una etapa muy complicada para nosotros, corríamos muy atrás. Fue mi primer contacto largo con el auto. Espectacular. Ningún problema. Hemos recuperado bastantes posiciones. Partimos 16 y ya estamos terceros en la general. Nos falta mucho por recorrer”, sostuvo. Por su parte, Jorge Martínez, segundo en la general, explicó las dificultades que enfrentó en el último especial: “Bastante contento con el resultado. El primer especial llegamos segundos. Forzando muy poco el auto, cuidando los frenos. El segundo especial quedamos terceros. Y luego el tercer especial mi copy se perdió y vinimos 20 kilómetros sin hoja, bastante complicado. Esforzamos mucho los frenos. Hicimos el octavo puesto. Pero estamos segundos en la general. Bastante contentos. Primera vez con el Rally 2 acá en Perú. Vamos a ver qué pasa. La carrera es muy larga”.

Diego Navea, quien lidera su categoría de Camionetas, resaltó el respaldo de los espectadores y pidió mantener la concentración durante las siguientes jornadas. “Muy contento de estar en Huancayo. Es muy lindo ver a la afición. Falta mucho por recorrer. Contento estar ganando la categoría junto a mis compañeras de equipo. No hay nada que celebrar, sino mantener la fórmula de la primera etapa para las siguientes”, comentó. Miguel Alayza, ganador de su categoría de tracción, también expresó su emoción por compartir la competencia con pilotos de trayectoria internacional: “Me estoy recuperando de este momento. Estar en esta mesa con grandes pilotos. Algo que nos permite el automovilismo que de repente no podíamos hacer en el fútbol de jugar en una misma cancha con los Paolo Guerrero, los Gallese. Acá estamos con los más grandes, con los mundialistas. Así que feliz. Ganamos la categoría. Esto es el inicio, hay que mantener el auto entero, hay que tratar de llegar el próximo domingo a Arequipa”.

Jimmy Chirinos, quien disputa por primera vez Caminos del Inca y líder en UTV, contó cómo logró sobreponerse a los inconvenientes durante la jornada inicial. “Contentos. En realidad no tuvimos un buen inicio en el Super Prime, bastante malo. Así que tuvimos que salir a tratar de remar lo más que podíamos. Tuvimos problemas de frenos. El segundo y tercer especial lo corrimos sin comunicación. Pero aún así logramos el primer puesto. Creo que en la general estamos 26 o 27, de 100 que arrancamos. Eso es bastante bueno. Igual queda mucho por recorrer”, manifestó. Carlos Elías, por su parte, destacó el rendimiento conseguido y dedicó unas palabras a los aficionados: “Estamos sorprendidos con nosotros mismos con los tiempos que hemos hecho. Nos venimos preparando para lograr este objetivo. La carrera recién empieza. Falta mucho. El objetivo es ir cuidando el carro y poder llegar a Arequipa. Y, realmente, agradecer a la gente de Huancayo. El último especial lleno de gente, parecía un rally mundial”. Este lunes, los pilotos retomarán la competencia con la segunda etapa entre Huancayo y Ayacucho, que tendrá tres especiales: Dos de Mayo-Pampas, Pampas-Churcapampa y Maynay-Ichupata.

Resultados generales de la Etapa 1 de Camnos del Inca 2026: