Pobladores de Ayacucho llevan alimentos a pilotos huancaínos que se quedaron varados.
Pobladores de Ayacucho llevan alimentos a pilotos huancaínos que se quedaron varados.
Por Redacción EC

Un gesto de solidaridad se registró durante el Rally Caminos del Inca 2026, luego de que un grupo de pilotos huancaínos quedara varado en territorio ayacuchano. En medio de las dificultades que afrontaban durante la competencia, los participantes recibieron el apoyo de pobladores de la zona, quienes se acercaron para brindarles alimentos.

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