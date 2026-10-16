Un gesto de solidaridad se registró durante el Rally Caminos del Inca 2026, luego de que un grupo de pilotos huancaínos quedara varado en territorio ayacuchano. En medio de las dificultades que afrontaban durante la competencia, los participantes recibieron el apoyo de pobladores de la zona, quienes se acercaron para brindarles alimentos.

Según informó Vocero Informativo, los vecinos no dudaron en ayudar a los competidores mientras permanecían varados. La iniciativa fue una muestra de hospitalidad y empatía con los pilotos, que recorren las exigentes rutas del país como parte de una de las pruebas más importantes del automovilismo peruano.

El gesto también puso de relieve el lado humano de Caminos del Inca, una competencia que no solo exige preparación, resistencia y habilidad al volante, sino que también permite conocer la solidaridad de las comunidades por donde atraviesa. En esta ocasión, los pobladores de Ayacucho se convirtieron en protagonistas al brindar apoyo a los deportistas en un momento complicado de su recorrido.

Así, más allá de los resultados y la lucha por los primeros lugares, la carrera dejó una imagen de compañerismo y solidaridad. La ayuda de los vecinos ayacuchanos fue un recordatorio de que el espíritu de Caminos del Inca también se construye con los gestos de quienes reciben a los competidores en las distintas rutas del país.