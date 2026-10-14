De los 60 años que se corren Caminos del Inca, en 17 ocasiones el nombre de Raúl Orlandini, el querido ‘Mono’, ha pisado fuerte por las pistas de la competencia. Desde la partida simbólica, pasando por el Super Prime y durante las dos primeras etapas, el piloto peruano ha dejado la piel en cada curva.

La carrera se extenderá hasta este domingo 18 de octubre, y entre los nombres que más videos, reels y entrevistas pos etapa se destaca el protagonismo de Raúl Orlandini. El piloto buscará sumar una nueva victoria a un palmarés que ya registra triunfos como piloto en 2010, 2011 y 2017. En 2016 también formó parte de la tripulación ganadora, aunque aquella vez inscrito como copiloto. En la previa de la partida simbólica, El Comercio pudo conversar con el ‘Mono’ Orlandini.

Cabe recordar que la ruta llevará a las tripulaciones hasta Arequipa, atravesando ocho regiones: Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa. Partieron el último sábado en canta y ya pasaron por Huancayo y Ayacucho. Serán seis etapas y 16 especiales, en un recorrido que volverá a exigir al máximo a pilotos, copilotos y máquinas.

Raúl Orlandini

¿Cómo encuentras la ruta de esta edición?

Este año Caminos está más duro de lo normal, la etapa está más complicada y más larga. El clima, además, ha maltratado más la pista por las lluvias que lo hace más difícil y creo que el tramo Ayacucho-Andahuaylas va a ser particularmente muy duro. (es la etapa que se corre hoy 14 de octubre del 2026).

¿Ha sido diferente tu preparación este año con respecto a otras ediciones?

Básicamente es lo mismo, primero hay que repasar muy bien el auto y creo que la logística es una parte importante de la carrera y, casualmente, es la que más tiempo demora. En tanto a temas de repuestos y todo lo demás.

Raúl Orlandini declara a la prensa en las verificaciones. (Foto: Itea Sports)

Vas a participar con una Mitsubishi EVO X

Sí. Hemos tenido que hacer algunas mejoras en la caja de cambios secuencial de seis velocidades que va mejor en el auto y también lo hemos aligerado para llegar al peso que reglamento pide.

Es la vez número 17 que participas en Caminos del Inca, ¿qué significa para ti esta nueva edición?

Siempre existe la misma emoción que sentí desde la primera carrera, siempre la esperamos con muchas ganas y nos hemos esforzado mucho para que todo salga bien.

¿Qué crees que hace especial a Caminos del Inca en comparación a otras?

Tiene la diferencia de que pasa por muchas ciudades y pueblos y es el único espectáculo deportivo que pasa por la puerta de las casas de la gente. Me parece que, en general, es una carrera con una mística diferente.

¿La EVO X está para pelearle a los Rally3?

No creo. Estamos cerca, pero no estamos de igual a igual. Estamos con un poco de desventaja pero hay que trabajar sobre eso y sacarlo adelante.

Raúl Orlandini compite en un Mitsubishi EVO X. (Foto: ITEA Sport)

¿Tienes alguna anécdota memorable en todas tus ediciones?

Han pasado tantas cosas que incluso diría que nada me sorprende, porque hay sido muchas. Me acuerdo que alguna vez nos quedamos varados por falta de gasolina y tuvimos que comprarle tres cajas de cerveza a la gente para que pueda ayudarnos a empujarlo. Eso ya fue hace 19 años.

¿Qué recuerdas de la primera vez que participaste?

Tenía 20 años y estaba muy emocionado. Tenía muchas ganas de vivirlo.

¿Te sientes favorito para esta carrera?

Jamás me ha gustado decir que soy favorito, creo que cualquiera dentro de los 15 primeros está para poderla ganar. En esta carrera el Inca te elige, siempre digo eso.

Si alguna vez estás en Caminos del Inca, pero ya no competidor, sino como dirigente, ¿qué cambiarías?

Muchas cosas. Si fuera dirigente, olvídate, mejoraría muchas cosas. Para empezar, temas de reglamento, de reordenar la carrera, haría que mejore en cuestión de espectáculo y en comunicación. Además, trabajaría más en hacer la ruta original, buscaría la manera de recorrer Arequipa-Lima de nuevo, que es una ruta espectacular que ya hace cuatro años se dejó de hacer.

En el automovilismo peruano, ¿qué debe mejorar?

Que se cumplan el reglamento al detalle y las cosas sean justas. Eso depende totalmente de la dirigencia.

¿Qué podrías decirle a toda la gente que está con mucha expectativa por esta carrera?

A la gente le diría que apoyen la carrera y, sobre todo, que se paren en sitios seguros a verla. La carrera es de todos y hay que cuidarla para que se mantenga en el tiempo, es de las últimas carreras en el mundo de ciudad en ciudad y hay que cuidarla con mucho corazón.

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