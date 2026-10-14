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Resumen

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El ‘Mono’ y su Mitsubishi EVO X son ahora un clásico por las pistas donde se corren los Caminos del Inca 2026. | Foto: ITEA Sports
El ‘Mono’ y su Mitsubishi EVO X son ahora un clásico por las pistas donde se corren los Caminos del Inca 2026. | Foto: ITEA Sports
Por Fernanda Huapaya

De los 60 años que se corren Caminos del Inca, en 17 ocasiones el nombre de Raúl Orlandini, el querido ‘Mono’, ha pisado fuerte por las pistas de la competencia. Desde la partida simbólica, pasando por el Super Prime y durante las dos primeras etapas, el piloto peruano ha dejado la piel en cada curva.

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