Raúl ‘Mono’ Orlandini no renuncia al podio. En la previa de la quinta etapa de Caminos del Inca 2026, el experimentado piloto conversó con El Comercio desde la carpa de Orlandini Racing, en Cusco, y dejó clara su intención de pelear por los primeros puestos en el tramo rumbo a Puno. Aunque la competencia entra en una fase decisiva, el piloto considera que todavía tiene opciones de escalar posiciones sin depender de los problemas mecánicos o abandonos de sus rivales.

“La estrategia (para la quinta etapa) será ir a fondo”, aseguró Orlandini al ser consultado sobre el plan para afrontar el recorrido entre Cusco y Puno. El ‘Mono’ sabe que necesita aprovechar cada kilómetro para acercarse a los primeros lugares, en una carrera en la que la regularidad y el cuidado del vehículo han sido determinantes. Su objetivo es claro: recortar distancias y buscar un lugar entre los tres mejores de la clasificación general.

“Creo que puedo llegar a un top 3 sin que nadie se quede botado. Así que vamos a ir a buscarlo”, añadió el piloto, que actualmente ocupa la quinta posición de la tabla acumulada. La declaración refleja su confianza en el rendimiento que puede conseguir en las dos últimas jornadas de competencia, pero también su intención de pelear por el podio en pista, sin esperar que los problemas de otros competidores definan el resultado.

Orlandini también se mantiene en la pelea de su categoría. En la Tracción Integral Nacional (TIN), escaló hasta el segundo lugar, una posición que lo mantiene con posibilidades de disputar el liderato. El piloto buscará sostener ese avance en una etapa exigente, en la que cada diferencia puede ser importante para la clasificación final de Caminos del Inca.

Arranca la Etapa 5

La Etapa 5, que se disputa este sábado 17 de octubre, conectará Cusco con Puno mediante tres pruebas especiales que suman más de 255 kilómetros cronometrados. El primer tramo será Chuquicahuana-El Descanso, de 94,2 kilómetros; luego llegará San Miguel-Chuquibambilla, de 92,2 kilómetros; y finalmente se correrá Asillo-Arapa, de 69,3 kilómetros. André Martínez encabezará el orden de partida, seguido por Carlos Castro, Eduardo Castro, Luis Alayza y Orlandini, quien tendrá el desafío de aprovechar esta jornada para acercarse al podio.

Con la clasificación general todavía en disputa y el segundo puesto de la TIN como otro objetivo, el ‘Mono’ afrontará los kilómetros hacia Puno con una consigna clara: acelerar y buscar sus oportunidades. La quinta etapa puede resultar determinante para sus aspiraciones antes del último tramo de la competencia. Orlandini quiere terminar Caminos del Inca 2026 entre los mejores y confía en que el ritmo de carrera le permita conseguirlo sin que sus rivales tengan que abandonar.