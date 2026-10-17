El ‘Mono’ y su Mitsubishi EVO X son ahora un clásico por las pistas donde se corren los Caminos del Inca 2026. | Foto: ITEA Sports
El ‘Mono’ y su Mitsubishi EVO X son ahora un clásico por las pistas donde se corren los Caminos del Inca 2026. | Foto: ITEA Sports
Por Redacción EC

Raúl ‘Mono’ Orlandini no renuncia al podio. En la previa de la quinta etapa de Caminos del Inca 2026, el experimentado piloto conversó con El Comercio desde la carpa de Orlandini Racing, en Cusco, y dejó clara su intención de pelear por los primeros puestos en el tramo rumbo a Puno. Aunque la competencia entra en una fase decisiva, el piloto considera que todavía tiene opciones de escalar posiciones sin depender de los problemas mecánicos o abandonos de sus rivales.

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