Raúl Orlandini corre nuevamente en su Mitsubishi EVO X (Foto: Itea Sports)
Raúl Orlandini corre nuevamente en su Mitsubishi EVO X (Foto: Itea Sports)
Por Redacción EC

La afición peruana aguarda por la partida de Caminos del Inca y los vehículos ya pasan las verificaciones técnicas y administrativas para estar en la ruta. Uno de los pilotos más esperado es Raúl Orlandini, quien apunta a ser protagonista.

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