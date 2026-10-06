La afición peruana aguarda por la partida de Caminos del Inca y los vehículos ya pasan las verificaciones técnicas y administrativas para estar en la ruta. Uno de los pilotos más esperado es Raúl Orlandini, quien apunta a ser protagonista.

Ganador cuatro veces de esta competencia, aunque en una estuvo inscrito como copiloto, el famoso ‘Mono’ Orlandini, sabe que será una dura competencia ante los rivales de su categoría, la Tracción Integran Nacional, y los Rally3.

“No estamos tan lejos de los rally3”, asegura, y ya lo demostró el año pasado. Pero hay un tema que le preocupa. “Este año se hizo un reglamento en el que a nosotros nos limitaban el recorrido de la suspensión a 200 milímetros y a los Yaris les permiten 280. Tienen más recorrido de suspensión, por lo que en el piso malo van a destruir. Igual, vamos a ir a pelear”, agrega.

Raúl Orlandini declara a la prensa en las verificaciones. (Foto: Itea Sports)

La filosofía del ‘Mono’ es siempre ir a fondo en Caminos del Inca, y más cuando está luchando por la punta. “Es una carrera que tiene todo, Caminos se gana sin errores, ni fallas y buen ritmo. Yo corro a fondo siempre”, dice

El ‘Mono’ corre en su Mitsubishi EVO X, ahora con caja secuencial y ha trabajado en el motor, además de reducir el peso del vehículo.

Irá a luchar kilómetro a kilómetro en cada prime. “De Ayacucho a Andahuaylas el piso está duro y nos va a hacer sufrir. El prime que llega a Andahuaylas también está duro. Va a ser una etapa recontra filtro”, asegura sobre lo duro que viene. Pero también habrá zonas de disfrute. “La salida de Andahuaylas a Cusco empieza duro y después se pone espectacular. De Cusco a Juliaca y de Juliaca a Arequipa está super rápido, bonito”, sentencia.

Raúl Orlandini siempre es protagonista con los aficionados y ahora buscará su cuarta victoria como piloto en el tradicional Caminos del Inca.

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