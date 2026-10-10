El ‘Mono’ tuvo problemas con la suspensión en el primer especial, pero pese a ello se ubica en puestos top de su categoría.
El ‘Mono’ tuvo problemas con la suspensión en el primer especial, pero pese a ello se ubica en puestos top de su categoría.
/ richity
Por Redacción EC

Raúl Orlandini empezó su participación número 17 en Caminos del Inca con algunos problemas mecánicos en la primera etapa entre Lima y Huancayo, pero se ubica en los puestos top de la categoría Tracción Integral Nacional.

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