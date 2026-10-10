Raúl Orlandini empezó su participación número 17 en Caminos del Inca con algunos problemas mecánicos en la primera etapa entre Lima y Huancayo, pero se ubica en los puestos top de la categoría Tracción Integral Nacional.

El ‘Mono’ corre la prueba con su Mitsubishi EVO X con el que busca dar pelea a sus rivales en la categoría y los Rally3. Sin embargo, ayer en el primer especial entre Cullhuay y La Cima (120 km) tuvo problemas con la suspensión y los frenos que lo retrasaron ya que tuvo que completar el tramo con cautela.

Orlandini completó la etapa desde Canta hasta Huancayo en un tiempo de 2:17:55.9., el cuarto mejor tiempo la categoría TIN, y el octavo de la clasificación general.

“Ha sido duro, pero estamos con vida. Cuando empezamos los tramos de tierra y se salió un clip de la suspensión, así que tuvimos que venir cuidando mucho. Luego nos quedamos sin frenos. Pero seguimos, hay mucho por hacer”, aseguró el piloto.

Raúl Orlandini tiene como copiloto a Pedro La Cruz, con quien ya ha disputado ediciones anteriores de la prueba.

El ‘Mono’ ha ganado cuatro veces Caminos del Inca, pero en la edición del 2016 estuvo inscrito como copiloto, por lo que se le reconoce de manera oficial tres victorias.

TIN