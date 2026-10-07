El color naranja hizo brillar la noche en Agua Dulce. El piloto nacional Raúl Orlandini inicio Caminos del Inca 2026 con la Partida Simbólica en conocida playa chorrillana.

Sobre su Mitsubishi EVO X y acompañado de su copiloto Pedro La Cruz, el ‘Mono’ hizo el tradicional paso por la rampa de salida, una ceremonia que forma parte de itinerario oficial de Caminos del Inca.

“Estamos muy contentos, un Caminos del Inca más para nosotros, vamos a ver cómo nos trata este año”, aseguró el piloto, que va con el número 716 en su vehículo. El piloto nacional celebra los 20 años desde su primera participación.

“Sí, son 20 años y esperemos que mejore todo respecto al año pasado”, agregó y contó que le ha hecho muchas mejoras a su EVO X.

Raúl Orlandini le hizo mejoras a su vehículo respecto a la versión del año pasado, con lo que va a dar pelea a más de dos mil kilómetros de recorrido total, con 1.322 de especiales cronometrados.

El ‘Mono’ compite en su décimo séptima carrera y va por su quinta victoria en Caminos del Inca. Lo hizo en el 2010, 2011 y 2017 como piloto, mientras que en el 2016 también se impuso, pero lo hizo inscrito como copiloto.

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