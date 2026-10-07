Raúl Orlandini es uno de los pilotos más queridos en la caravana. (Foto: Javier Ruiz / Itea Sport)
Raúl Orlandini es uno de los pilotos más queridos en la caravana. (Foto: Javier Ruiz / Itea Sport)
Por Redacción EC

El color naranja hizo brillar la noche en Agua Dulce. El piloto nacional Raúl Orlandini inicio Caminos del Inca 2026 con la Partida Simbólica en conocida playa chorrillana.

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