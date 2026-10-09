Sobre su Mitsubishi EVO X, el asfalto es un terreno que Raúl Orlandini domina y completó el Super Prime de Caminos del Inca de buena forma.

El ‘Mono’ completó las dos vueltas del circuito del kartódromo de La Chutana (dos kilómetros) con un tiempo de 2:25.1 minutos, una marca en la que perdió algunos segundos ya que tuvo una maniobra en la que pegó con parte de las vallas de seguridad. Además, su coche tiene mayor peso que sus competidores.

Con los faros encendidos, ya que su paso se dio cerca de las 6 de la tarde, el ‘Mono’ puso el coche de costado en cada curva para recortar todo el tiempo posible.

El ‘Mono’, que corre junto a Pedro La Cruz, logró el segundo mejor tiempo de la categoría de Tracción Integral Nacional (TIN), por detrás de Ronmel Palomino.

Orlandini ha ganado cuatro veces Caminos del Inca, aunque en una figura inscrito como copiloto, por lo que solo se le consideran tres victorias de la general.

El ‘Mono’ compite en la categoría TIN desde donde, aseguró, buscará darle pelea a los Rally3 y los GR Yaris que se han desarrollado para la prueba.