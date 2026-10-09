Raúl Orlandini logró el segundo mejor tiempo de la categoría de Tracción Integral Nacional (TIN). (Foto: ITEA Sport)
Raúl Orlandini logró el segundo mejor tiempo de la categoría de Tracción Integral Nacional (TIN). (Foto: ITEA Sport)
Por Redacción EC

Sobre su Mitsubishi EVO X, el asfalto es un terreno que Raúl Orlandini domina y completó el Super Prime de Caminos del Inca de buena forma.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.