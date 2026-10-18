Caminos del Inca es historia pura y Raúl Orlandini ha sido parte de ella en los últimos años. El ‘Mono’ se ha convertido en uno de los pilotos más queridos de automovilismo nacional y este domingo cerró con honores la edición 54 de Caminos del Inca.

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Raúl Orlandini finalizó Caminos del Inca y ganó la categoría Tracción Integral Nacional en su Mitsubishi EVO X, junto a Pedro la Cruz como copiloto. Además, finalizó en el cuarto lugar de la categoría general.

Es la décimo séptima participación de Raúl Orlandini en Caminos del Inca desde su debut exactamente hace veinte años. Era un joven aquel 2006 cuando tomaba la posta que le dejó su padre Raúl Orlandini Dibós. Han pasado cuatro títulos de la general en estos 20 años (en el 2016 fue el piloto, pero estaba inscrito como copiloto).

Y en esta última edición se llevó la categoría TIN luego de un gran trabajo con su equipo, con su copiloto Pedro La Cruz y el apoyo de las marcas que lo auspician.

1 44 Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta RC3 14:19:11.6 2 47 Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3 RC3 14:19:47.7 +36.1 +36.1 3 59 Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N RC2 14:50:25.0 +31:13.4 +30:37.3 4 716 Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X TIN 14:55:55.0 +36:43.4 +5:30.0 5 724 Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 TIN 14:57:30.3 +38:18.7 +1:35.3 6 712 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris TIN 15:24:07.2 0:00:10.0 +1:04:55.6 +26:36.9 7 67 Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio RC4 15:56:05.9 +1:36:54.3 +31:58.7 8 68 Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez Peugeot 208 R4 RC4 15:56:34.6 +1:37:23.0 +28.7 9 729 Wilfredo Aysa \ Samael Bendezu Skoda Fabia Aos TIN 15:56:35.8 +1:37:24.2 +01.2 10 66 Jose Frisancho \ Francisco Tiravanti Peugeot 208 RC4 16:38:37.8 +2:19:26.2 +42:02.0

Como toda competencia de automovilismo, el coche tuvo algunos inconvenientes etapa a etapa. Los frenos, la dirección, los neumáticos. Pero todo ello sobrellevó el ‘Mono’ para poder terminar la carrera y poder celebrar el título de la categoría TIN.

Tras la primera etapa, se ubicaba en el octavo lugar de la general y cuarto de la categoría. Etapa a etapa fue remontando para ganar la categoría TIN y rozar el podio general. En el cierre entre Puno y Arequipa, pudo controlar la ventaja para imponerse por más de un minuto sobre Ronmel Palomino.

A lo largo de su carrera deportiva en Caminos del Inca, Raúl Orlandini ha marcado momentos inolvidables para la afición, no solo por la espectacularidad de su paso por cada ruta, sino porque ha compartido cada una de ellas con la gente.

Las redes sociales del ‘Mono’ Orlandini están llenas de los videos que los fanáticos comparten sobre su paso en Caminos del Inca. El piloto, además, era uno de los más requeridos en cada campamento y él respondía con un saludo, foto y autógrafo al cariño de la gente.

Desde su debut, en el 2006, Raúl Orlandini ha logrado algunos hitos en su presencia en Caminos del Inca. Ganó su primera carrera cuando tenía 25 años, y luego lo repitió tres veces más.

CAMINOS DEL INCA 2026

GENERAL

Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cillóniz RC3 14:19:11.6 André Martínez \ Matías Aranguren RC3 14:19:47.7 Jorge Martínez \ José Aros RC2 14:50:25.0 Raúl Orlandini \ Pedro La Cruz TIN 14:55:55.0 Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra TIN 14:57:30.3

TIN

Raúl Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X 13:41:21.2 Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 13:47:42.6 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris 13:52:09.4

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