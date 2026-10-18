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Resumen

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Raúl Orlandini corre en un Mitsubishi EVO X. (Foto: Itea Sport)
Raúl Orlandini corre en un Mitsubishi EVO X. (Foto: Itea Sport)
Por Jasson Curi Chang

Caminos del Inca es historia pura y Raúl Orlandini ha sido parte de ella en los últimos años. El ‘Mono’ se ha convertido en uno de los pilotos más queridos de automovilismo nacional y este domingo cerró con honores la edición 54 de Caminos del Inca.

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