Caminos del Inca es una larga competencia con 100 inscritos y cada uno de ellos lucha por dominar su categoría. Son más de 10 en competencia por la diferencia de coches en carrera y los pilotos salen a subirse al podio.
Caminos del Inca es una larga competencia con 100 inscritos y cada uno de ellos lucha por dominar su categoría. Son más de 10 en competencia por la diferencia de coches en carrera y los pilotos salen a subirse al podio.
Este sábado se corrió la primera etapa entre Lima y Huancayo, con partida en Canta. Y en la general domina Eduardo Castro. Sin embargo, hay más ganadores de categorías.
En cada categoría hay pilotos que buscan el título, como la competencia entre Santiago Aguayo y Annia Cillóniz en la S1600, Jesús Jurado y Álvaro Silva reviven lo que pasó el año pasado en las T1, entre otros.
|1
|20
|Jimmy Chirinos \ Juan Pablo Echegaray Can-Am Maverick R
|UTV
|1:58:04.3
|2
|19
|Bradley Salazar \ Josecarlo Espinoza Can-Am Maverick Rx
|UTV
|1:59:04.0
|+0:59.7 +0:59.7
|3
|28
|Joel Manya \ Joel Manya Can-Am
|UTV
|2:12:36.4
|+14:32.1 +13:32.4
|1
|742
|Nicolas Fuchs \ Fernando Mussano Toyota Gr Yaris
|TIN
|1:42:32.9
|2
|712
|Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris
|TIN
|1:42:54.2 0:00:10.0
|+21.3 +21.3
|3
|724
|Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5
|TIN
|1:44:50.5
|+2:17.6 +1:56.3
|4
|768
|Manuel Yañez \ Brian Caceres Toyota Yaris N5
|TIN
|1:46:02.1
|+3:29.2 +1:11.6
|5
|734
|Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5
|TIN
|1:46:44.2
|+4:11.3 +42.1
|6
|716
|Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X
|TIN
|1:46:47.7
|+4:14.8 +03.5
|7
|719
|Ricardo Dasso \ Miguel Alvarez Toyota Gr Yaris
|TIN
|1:52:17.7
|+9:44.8 +5:30.0
|8
|729
|Wilfredo Aysa \ Samael Bendezu Skoda Fabia Aos
|TIN
|1:52:43.0
|+10:10.1 +25.3
|9
|736
|Alipio Aysa \ Carlos Valdivia Toyota Yaris N5
|TIN
|1:59:19.1
|+16:46.2 +6:36.1
|10
|750
|Rolynd Juarez \ Dany Laurente Toyota Yaris
|TIN
|2:02:41.0
|+20:08.1 +3:21.9
|11
|709
|Edgar Loa Quispe \ Guilles Yangali Toyota Yaris N5
|TIN
|2:04:59.7
|+22:26.8 +2:18.7
|12
|784
|Percy Ccoyo \ Angel Tapia Toyota Gr Yaris
|TIN
|2:38:06.5
|+55:33.6 +33:06.8
|13
|726
|William Loa Quispe \ Erick Ocampo Mitsubishi Lancer Evo 9
|TIN
|2:57:44.8 0:01:00.0
|+1:15:11.9 +19:38.3
|14
|769
|Luis Mendoza Del Valle \ Facundo Olazabal Toyota Gr Yaris
|TIN
|Abandono
|Abandono
|1
|612
|Miguel Alayza \ Jaime Zevallos Subaru Forester
|TIL
|2:02:19.0
|2
|677
|Roberto Parraga \ Ronald Uribe Mitsubishi Evo Viii
|TIL
|2:02:54.7
|+35.7 +35.7
|3
|620
|Ronald Llihua \ Ricardo Paitan Mitsubishi Evo Ix
|TIL
|2:06:35.6
|+4:16.6 +3:40.9
|4
|610
|Roel Torres \ Juan Chipa Mitsubishi Evo Vii
|TIL
|3:29:41.1 0:14:00.0
|+1:27:22.1 +1:23:05.5
|5
|627
|Rosmel Chumpe \ Reynaldo Chumpe Mitsubishi
|TIL
|No Partio
|No Partio
|6
|678
|Marko Garces \ Luis Carazas Mitsubishi Evo V
|TIL
|No Partio
|No Partio
|1
|520
|Jesus Jurado \ Carlos Elias Toyota Hilux
|T1
|1:48:47.3
|2
|570
|Alvaro Silva \ Paolo Zani Vw Amarok V6
|T1
|1:56:35.9
|+7:48.6 +7:48.6
|3
|577
|Jose Carlos Vallejo \ Miguel Makino Vw Amarok V6
|T1
|1:57:16.8
|+8:29.5 +40.9
|4
|540
|Diego Malaga \ Oswaldo Carbone Vw Amarok V6
|T1
|1:58:36.2
|+9:48.9 +1:19.4
|5
|500
|Jesus Vilca \ Miguel Saavedra Vw Amarok
|T1
|2:09:38.1
|+20:50.8 +11:01.9
|1
|404
|Rubel Caceres \ Saul Totos Toyota Corolla
|ST
|2:11:20.5
|2
|431
|Dante Febres \ Andres Ramos Nissan Pulsar
|ST
|2:11:47.4
|+26.9 +26.9
|3
|482
|Joel Chacon \ Kennedy Chacon Honda Civic
|ST
|2:19:19.0
|+7:58.5 +7:31.6
|4
|413
|Alex Cruz \ Leonardo Cruz Honda Civic
|ST
|2:21:28.0
|+10:07.5 +2:09.0
|5
|419
|Julio Huacasi \ Rodrigo Huacasi Toyota Curren
|ST
|2:23:49.0 0:08:00.0
|+12:28.5 +2:21.0
|6
|496
|Alex Garcia \ Franklin Sullcaray Citroen Ds3
|ST
|2:50:58.2 0:01:20.0
|+39:37.7 +27:09.2
|7
|433
|Briz Alvarado \ Eric Sandhaus Honda Civic
|ST
|Abandono
|Abandono
|8
|480
|Junior Ellesca \ Franklin Ellesca Toyota Curren
|ST
|Abandono
|Abandono
|1
|398
|Santiago Aguayo \ Ricardo Rivera Toyota Gt86
|S2000
|1:57:48.4
|2
|318
|Carlos Zegarra \ Renzo Gutierrez Honda Civic
|S2000
|2:00:06.2
|+2:17.8 +2:17.8
|3
|354
|Irving Paiva \ Aron Galván Honda Civic
|S2000
|2:03:18.7
|+5:30.3 +3:12.5
|4
|375
|Mario Carbajal \ Frammerd Pillaca Honda Civic
|S2000
|2:06:26.6
|+8:38.2 +3:07.9
|5
|381
|Jorge Rivera \ Eulogio Acuña Honda Civic
|S2000
|2:08:34.3
|+10:45.9 +2:07.7
|6
|341
|Jimmy Marmanillo \ Yomira Candia Toyota Corolla
|S2000
|2:09:55.1
|+12:06.7 +1:20.8
|7
|368
|David Cahuana \ Ayrton Ortega Honda Civic
|S2000
|2:10:24.9
|+12:36.5 +29.8
|8
|384
|Carlos Alania \ Brian Alania Honda Civic
|S2000
|2:26:40.3
|+28:51.9 +16:15.4
|9
|365
|Darwin Montoya \ Rosmer Mamani Bmw 3 Series
|S2000
|2:27:40.6
|+29:52.2 +1:00.3
|10
|386
|Takeo Matayoshi \ Diego Medina Subaru Brz
|S2000
|2:34:19.1 0:05:20.0
|+36:30.7 +6:38.5
|11
|382
|William Yangali \ Edwin Paredes Toyota Levin
|S2000
|Abandono
|Abandono
|12
|340
|Gerson Pastrana \ Gezer Pastrana Honda Civic
|S2000
|No Partio
|No Partio
|13
|355
|Santiago Sandoval \ Pedro Trujillo Seat Leon
|S2000
|No Partio
|No Partio
|1
|238
|Isaac Paliza \ Lino Bernachea Ford Escort
|S1600(C)
|No Partio
|No Partio
|1
|140
|Grimaldo Lupo \ Edwin Lupo Toyota Levin
|S1600
|2:03:25.8
|2
|244
|Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta Toyota Corolla
|S1600
|2:10:24.9 0:01:40.0
|+6:59.1 +6:59.1
|3
|224
|Victor Del Pino \ Angelo Posso Toyota Auris
|S1600
|2:12:04.8
|+8:39.0 +1:39.9
|4
|219
|Erich Polack \ Eduardo Bedoya Toyota Corolla
|S1600
|2:13:17.8
|+9:52.0 +1:13.0
|5
|158
|Yerry Urday \ Gustavo Cervantes Honda Civic
|S1600
|2:15:24.5
|+11:58.7 +2:06.7
|6
|247
|Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla
|S1600
|2:16:37.0
|+13:11.2 +1:12.5
|7
|259
|Diego Valencia \ Meyer Gomez Hyundai Atos
|S1600
|2:16:50.0
|+13:24.2 +13.0
|8
|105
|Pablo Lizarzaburu \ Jaime Galarza Kia Rio Lx
|S1600
|2:19:07.1 0:00:20.0
|+15:41.3 +2:17.1
|9
|240
|Edwin Lupo \ Yessica Yucra Toyota Corolla G6
|S1600
|2:20:38.2
|+17:12.4 +1:31.1
|10
|225
|Jhon Centeno \ Frank Umeres Toyota Levin
|S1600
|2:25:54.1
|+22:28.3 +5:15.9
|11
|255
|Javier Alvarado \ Jeysson Sulluchuco Toyota Auris
|S1600
|2:27:06.0 0:00:30.0
|+23:40.2 +1:11.9
|12
|281
|Elmer Apaza \ Justo Medina Toyota Levin
|S1600
|2:32:34.7 0:00:30.0
|+29:08.9 +5:28.7
|13
|258
|Alberth Mamani \ Riquelme Mamani Volkswagen Gol
|S1600
|2:34:46.1 0:02:10.0
|+31:20.3 +2:11.4
|14
|197
|Augusto Yangali \ Hector Espinoza Peugeot 206
|S1600
|2:42:37.1
|+39:11.3 +7:51.0
|15
|266
|Alonso Mejia \ Daniel Mejia Subaru Impreza
|S1600
|2:48:17.0 0:00:10.0
|+44:51.2 +5:39.9
|16
|245
|Luis Cornejo \ Ricardo Caceres Toyota Levin
|S1600
|3:02:31.9 0:00:20.0
|+59:06.1 +14:14.9
|17
|235
|Luis Villasante \ Jose Villasante Toyota Corolla
|S1600
|3:09:20.0 0:04:40.0
|+1:05:54.2 +6:48.1
|18
|144
|Yimi Paiva \ Jorge Luis Urpi Toyota Vitz
|S1600
|3:15:01.3 0:06:00.0
|+1:11:35.5 +5:41.3
|1
|80
|Horacio Canepa \ Ricardo Figueroa Renault Clio
|RC5
|2:17:01.1
|1
|68
|Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez Peugeot 208 R4
|RC4
|1:53:51.7
|2
|66
|Jose Frisancho \ Francisco Tiravanti Peugeot 208
|RC4
|1:53:52.9
|+01.2 +01.2
|3
|67
|Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio
|RC4
|1:57:46.4
|+3:54.7 +3:53.5
|4
|73
|Humberto Gomez \ Jimmy Gomez Peugeot 208 R4
|RC4
|2:04:23.9 0:00:20.0
|+10:32.2 +6:37.5
|1
|44
|Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta
|RC3
|1:38:44.9
|2
|47
|Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3
|RC3
|1:42:43.0
|+3:58.1 +3:58.1
|3
|58
|Samuel M. Dyer \ Javiera Roman Ford Fiesta Rally 3
|RC3
|1:43:27.4 0:00:30.0
|+4:42.5 +44.4
|4
|57
|Samuel Dyer \ Julio Echazu Ford Fiesta Rally 3
|RC3
|1:47:11.9
|+8:27.0 +3:44.5
|5
|39
|Roberto Matos F. \ Alvaro Rivera Ford Fiesta
|RC3
|1:56:27.6
|+17:42.7 +9:15.7
|6
|49
|Jenrry Quispe \ Renzo Carpio Renault Clio
|RC3
|2:09:18.1 0:07:30.0
|+30:33.2 +12:50.5
|7
|48
|Jimver Aramayo \ Iván Figueroa Renault Clio
|RC3
|2:43:34.5 0:06:10.0
|+1:04:49.6 +34:16.4
|8
|40
|Carlos Castro Yangali \ Hernan Vargas Ford Fiesta
|RC3
|Abandono
|Abandono
|9
|52
|Nelson Quispe \ Erik Quispe Renault Clio
|RC3
|Abandono
|Abandono
|1
|59
|Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N
|RC2
|1:41:22.2
|1
|93
|Isaura Huallpartupa \ Bernardino Huallpartupa Suzuki Celerio
|PROM
|No Partio
|No Partio
|1
|505
|Diego Navea \ Manuel Marengo JMC
|CAM
|1:59:35.0
|2
|587
|Fabiola Medina \ Keiko Medina JMC
|CAM
|2:02:15.7
|+2:40.7 +2:40.7
|3
|549
|Celestino Garrido \ Percy Salcedo Foton Tunland
|CAM
|2:05:48.3 0:05:10.0
|+6:13.3 +3:32.6
|4
|519
|Karem Quispe \ Mario Velasquez JMC
|CAM
|2:07:19.0
|+7:44.0 +1:30.7
|5
|525
|Fernando Alarcon \ Renato Cuzzi Mitsubishi L200
|CAM
|2:20:21.0
|+20:46.0 +13:02.0
|6
|539
|Edgardo Arimborgo \ Luis Alberto Perez Mahindra
|CAM
|2:23:32.6
|+23:57.6 +3:11.6
|7
|511
|Waldir Arias \ Giordano Arias JMC
|CAM
|2:23:58.9
|+24:23.9 +26.3
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