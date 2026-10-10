Así va cada categoría tras la primera etapa entre Lima y Huancayo. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Así va cada categoría tras la primera etapa entre Lima y Huancayo. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Por Redacción EC

Caminos del Inca es una larga competencia con 100 inscritos y cada uno de ellos lucha por dominar su categoría. Son más de 10 en competencia por la diferencia de coches en carrera y los pilotos salen a subirse al podio.

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