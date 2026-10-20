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Resumen

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Los Aguayo en la meta de Caminos del Inca en Arequipa. Santiago, el piloto pisqueño ganó la categoría S2000 y la de Tracción Simple. Es nieto Francisco (derecha) e hijo de Pancho (izquierda), un legado familiar en el automovilismo peruano.
Los Aguayo en la meta de Caminos del Inca en Arequipa. Santiago, el piloto pisqueño ganó la categoría S2000 y la de Tracción Simple. Es nieto Francisco (derecha) e hijo de Pancho (izquierda), un legado familiar en el automovilismo peruano.
Por Jasson Curi Chang

El mundo del automovilismo peruano tiene registrado el apellido Aguayo como protagonista en este deporte. Es un legado que viene desde Francisco Aguayo, pasa por Pancho Aguayo y ahora es Santiago quien tomó el timón para acelerar al máximo en los Caminos del Inca 2026.

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