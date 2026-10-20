El mundo del automovilismo peruano tiene registrado el apellido Aguayo como protagonista en este deporte. Es un legado que viene desde Francisco Aguayo, pasa por Pancho Aguayo y ahora es Santiago quien tomó el timón para acelerar al máximo en los Caminos del Inca 2026.

“Si te hace feliz, acelera”, suele decir Pancho Aguayo, y le heredó esa sangre a Santiago, quien no solo compartió la pasión, la llevó a otro nivel y ahora destaca en Caminos del Inca.

En su cuarta participación, Santiago Aguayo logró celebrar a lo grande en Caminos del Inca 2026. El piloto pisqueño finalizó la edición 2026 con la victoria en la categoría S2000 tras seis duras etapas. Además, fue premiado con el primer lugar de la categoría Tracción Simple.

Para la jornada de cierre, Santiago Aguayo supo administrar la ventaja que tenía para llevarse la victoria sin problemas. “Estamos con una presión grande porque teníamos mucha ventaja, pero en Caminos del Inca nunca se sabe”, dijo. Y lo supo controlar.

En su cuarta participación, Santiago Aguayo logró celebrar a lo grande en Caminos del Inca 2026. El piloto pisqueño finalizó la edición 2026 con la victoria en la categoría S2000 tras seis duras etapas. | Foto: ITEA Sport

Aguayo, que corre junto a Ricardo Rivera, lideró la S2000 con una ventaja de 47 minutos sobre Jimmy Marmadillo. “Hemos ido con cabeza fría, estamos muy contentos con el resultado”, agregó.

Es su cuarta participación en Caminos del Inca y Santiago tuvo el apoyo de mucha gente. “Gracias a Ricado [su copiloto], a mi familia, a todo el equipo, a los que nos apoyaron. Estamos muy agradecidos, sin ellos no hubiera sido posible”, declaró.

En el 2023 inició esta aventura y en esa edición fue ganador del “Mejor piloto Rookie”. Fue por más, cambió de coche, subió de categoría y ahora triunfa a lo grande.

“Hemos puesto el apellido Aguayo en la historia”, sentenció el piloto que corre en el Toyota GT 86 y es tricampeón de la S2000 de ACP. Su abuelo Francisco y su papá Pancho lo llevaron por estas rutas y él ahora solo continúa toda esa historia.

Empezó a correr a los 17 años, siempre con su padre Pacho Aguayo apoyándolo en la línea de partida y esperándolo en la llegada. “Lo he visto salir adelante desde muy pequeño y Caminos del Inca es uno de sus sueños cumplidos”, asegura.

Categoría S2000 en Caminos del Inca 2026

Santiago Aguayo \ Ricardo Rivera - Toyota Gt86 17:20:33.9 Jimmy Marmanillo \ Yomira Candia - Toyota Corolla 18:09:36.5 Mario Carbajal \ Frammerd Pillaca - Honda Civic 18:09:39.1

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