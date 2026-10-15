icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Raúl Orlandini corre con el Mitsubishi EVO X. (Foto: Itea Sport)
Raúl Orlandini corre con el Mitsubishi EVO X. (Foto: Itea Sport)
Por Jasson Curi Chang

Cada kilómetro no solo lo acerca a la meta, también le abre la posibilidad de escalar puestos y este jueves Raúl Orlandini se metió en el top 5 de la clasificación general de Caminos del Inca.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.