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Cada kilómetro no solo lo acerca a la meta, también le abre la posibilidad de escalar puestos y este jueves Raúl Orlandini se metió en el top 5 de la clasificación general de Caminos del Inca.
Cada kilómetro no solo lo acerca a la meta, también le abre la posibilidad de escalar puestos y este jueves Raúl Orlandini se metió en el top 5 de la clasificación general de Caminos del Inca.
El ‘Mono’ tuvo un día menos complicado respecto a los que les ha tocado vivir en este Caminos del Inca y pudo remontar un puesto tras completarse la cuarta etapa del rally. En los dos especiales que se disputaron hizo el tercer mejor tiempo del día.
“Pudimos superara a algunos carros en el camino. Estamos contentos por avanzar en la general”, aseguró el piloto. “Vamos a ver algunos detalles en el auto y el sábado vamos con todo”, agregó el ‘Mono’ en su llegada al Cusco.
Ahora, Raúl Orlandini marcha en el quinto lugar de la clasificación general, muy cerca del puesto de podio. Mientras que, en su categoría, la Tracción Integral Nacional (TIN) subió al segundo escalón. Aún hay pelea en ambas tablas.
Un gran recibimiento tuvo Raúl Orlandini en la Plaza de Armas del Cusco, donde saludó a cada aficionado desde su vehículo, donde corre junto a Pedro la Cruz. La capital del Imperio Incaico demostró que es fanática del automovilismo y que el ‘Mono’ es uno de sus pilotos más queridos.
|1
|44
|Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta
|RC3
|10:35:13.6
|2
|47
|Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3
|RC3
|10:38:58.5
|+3:44.9 +3:44.9
|3
|712
|Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris
|TIN
|10:55:09.2 0:00:10.0
|+19:55.6 +16:10.7
|4
|59
|Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N
|RC2
|10:59:04.8
|+23:51.2 +3:55.6
|5
|716
|Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X
|TIN
|11:00:48.4
|+25:34.8 +1:43.6
|6
|724
|Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5
|TIN
|11:06:05.0
|+30:51.4 +5:16.6
|7
|734
|Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5
|TIN
|11:20:20.1
|+45:06.5 +14:15.1
|8
|729
|Wilfredo Aysa \ Samael Bendezu Skoda Fabia Aos
|TIN
|11:47:21.7
|+1:12:08.1 +27:01.6
|9
|68
|Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez Peugeot 208 R4
|RC4
|11:49:31.6
|+1:14:18.0 +2:09.9
|10
|67
|Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio
|RC4
|11:50:38.0
|+1:15:24.4 +1:06.4
El Mitsubishi EVO X que se destaca con los colores naranja sigue su marcha en estos Caminos del Inca y no solo apunta a llegar a la meta, lo quiere hacer de gran forma. Este viernes trabajarán en poner el coche a punto para lo que serán las etapas entre Cusco y Puno del sábado y el cierre entre Puno y Arequipa del domingo.
CLASIFICACIÓN GENERAL
- Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz RC3 9:09:39.9
- Andre Martínez \ Matias Aranguren RC3 9:12:36.8
- Luis Alayza \ Gabriel Lozada TIN 9:25:31.9
- Jorge Martínez \ José Aros RC2 9:27:21.7
- Raúl Orlandini \ Pedro La Cruz TIN 9:32:06.9
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