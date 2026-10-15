Cada kilómetro no solo lo acerca a la meta, también le abre la posibilidad de escalar puestos y este jueves Raúl Orlandini se metió en el top 5 de la clasificación general de Caminos del Inca.

El ‘Mono’ tuvo un día menos complicado respecto a los que les ha tocado vivir en este Caminos del Inca y pudo remontar un puesto tras completarse la cuarta etapa del rally. En los dos especiales que se disputaron hizo el tercer mejor tiempo del día.

“Pudimos superara a algunos carros en el camino. Estamos contentos por avanzar en la general”, aseguró el piloto. “Vamos a ver algunos detalles en el auto y el sábado vamos con todo”, agregó el ‘Mono’ en su llegada al Cusco.

Ahora, Raúl Orlandini marcha en el quinto lugar de la clasificación general, muy cerca del puesto de podio. Mientras que, en su categoría, la Tracción Integral Nacional (TIN) subió al segundo escalón. Aún hay pelea en ambas tablas.

Un gran recibimiento tuvo Raúl Orlandini en la Plaza de Armas del Cusco, donde saludó a cada aficionado desde su vehículo, donde corre junto a Pedro la Cruz. La capital del Imperio Incaico demostró que es fanática del automovilismo y que el ‘Mono’ es uno de sus pilotos más queridos.

Raúl Orlandini en los parajes de la sierra peruana. (Foto: Itea Sport)

1 44 Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta RC3 10:35:13.6 2 47 Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3 RC3 10:38:58.5 +3:44.9 +3:44.9 3 712 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris TIN 10:55:09.2 0:00:10.0 +19:55.6 +16:10.7 4 59 Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N RC2 10:59:04.8 +23:51.2 +3:55.6 5 716 Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X TIN 11:00:48.4 +25:34.8 +1:43.6 6 724 Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 TIN 11:06:05.0 +30:51.4 +5:16.6 7 734 Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5 TIN 11:20:20.1 +45:06.5 +14:15.1 8 729 Wilfredo Aysa \ Samael Bendezu Skoda Fabia Aos TIN 11:47:21.7 +1:12:08.1 +27:01.6 9 68 Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez Peugeot 208 R4 RC4 11:49:31.6 +1:14:18.0 +2:09.9 10 67 Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio RC4 11:50:38.0 +1:15:24.4 +1:06.4

El Mitsubishi EVO X que se destaca con los colores naranja sigue su marcha en estos Caminos del Inca y no solo apunta a llegar a la meta, lo quiere hacer de gran forma. Este viernes trabajarán en poner el coche a punto para lo que serán las etapas entre Cusco y Puno del sábado y el cierre entre Puno y Arequipa del domingo.

CLASIFICACIÓN GENERAL