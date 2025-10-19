La familia Martínez y el festejo con André y Matías, los campeones de Caminos del Inca. (Foto: Itea Sports)
Festejo de la familia Martínez en Caminos del Inca
Festejo de la familia Martínez en Caminos del Inca

  La familia Martínez y el festejo con André y Matías, los campeones de Caminos del Inca. (Foto: Itea Sports)
    La familia Martínez y el festejo con André y Matías, los campeones de Caminos del Inca. (Foto: Itea Sports)

  Orgullo para todos. (Foto: Itea Sports)
    Orgullo para todos. (Foto: Itea Sports)

  André Martínez y su copiloto Matías Aranguren. (Foto: Itea Sports)
    André Martínez y su copiloto Matías Aranguren. (Foto: Itea Sports)

  Corren en un Ford Fiesta Rally3. (Foto: Itea Sports)
    Corren en un Ford Fiesta Rally3. (Foto: Itea Sports)

  Abrazo familiar en la llegada. (Foto: Itea Sports)
    Abrazo familiar en la llegada. (Foto: Itea Sports)

  La familia siempre apoya a André. (Foto: Itea Sports)
    La familia siempre apoya a André. (Foto: Itea Sports)

  Eduardo Castro, ganador del año pasado, y el nuevo campeón André Martínez. (Foto: Itea Sports)
    Eduardo Castro, ganador del año pasado, y el nuevo campeón André Martínez. (Foto: Itea Sports)

  Luis Alayza celebrando con André. (Foto: Itea Sports)
    Luis Alayza celebrando con André. (Foto: Itea Sports)

  El 'Mono' Orlandini saludando al ganador de Caminos. (Foto: Itea Sports)
    El 'Mono' Orlandini saludando al ganador de Caminos. (Foto: Itea Sports)

  Juan Pedro Cilloniz, copiloto de Jorge Martínez, feliz por el equipo. (Foto: Itea Sports)
    Juan Pedro Cilloniz, copiloto de Jorge Martínez, feliz por el equipo. (Foto: Itea Sports)

  Jorge Martínez lleva muchos años corriendo Caminos del Inca e inculcó el automovilismo en André. (Foto: Itea Sports)
    Jorge Martínez lleva muchos años corriendo Caminos del Inca e inculcó el automovilismo en André. (Foto: Itea Sports)

  La felicidad es de toda la famila. (Foto: Itea Sports)
    La felicidad es de toda la famila. (Foto: Itea Sports)

  André también festejó con la afición. (Foto: Itea Sports)
    André también festejó con la afición. (Foto: Itea Sports)

  Los campeones. (Foto: Itea Sports)
    Los campeones. (Foto: Itea Sports)

Redacción EC
Redacción EC

Las emociones se juntan y todos forman para de la misma alegría porque saben de lo complicado que es ganar. Así, André Martínez se coronó campeón de Caminos del Inca y su familia fue la primera en celebrar con él.

MIRA: Caminos del Inca: así festejó André Martínez su título en Arequipa

“Se lo dedico al equipo, a mis papás que me apoyan bastante y a mis auspiciadores que me acompañan”, aseguró André Martínez, que es parte del Team Tracusa Racing.

Por eso, Jorge Martínez, la madre de André y más familiares llegaron a saludar al piloto que ganó por primera vez el tradicional rally peruano.

Pero no solo fueron ellos, los pilotos que compitieron en la prueba también se acercaron a André para el enhorabuena. La comunidad del automovilismo es una hermandad que ayer se notó.

Así, finalizó la edición 53 de Caminos del Inca con un nuevo campeón. André Martínez celebró en Arequipa tras superar cinco etapas.

1 860 Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally3 Rally 3 13:10:34.0  
2 734 Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5 TIN 13:17:33.2 +6:59.2 +6:59.2
3 804 Carlos Castro \ Carlos Peral Ford Fiesta Rally3 Rally 3 13:24:59.2 +14:25.2 +7:26.0
4 716 Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X TIN 13:37:45.8 +27:11.8 +12:46.6
5 712 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota GR Yaris TIN 13:43:45.1 +33:11.1 +5:59.3