Las emociones se juntan y todos forman para de la misma alegría porque saben de lo complicado que es ganar. Así, André Martínez se coronó campeón de Caminos del Inca y su familia fue la primera en celebrar con él.

“Se lo dedico al equipo, a mis papás que me apoyan bastante y a mis auspiciadores que me acompañan”, aseguró André Martínez, que es parte del Team Tracusa Racing.

Por eso, Jorge Martínez, la madre de André y más familiares llegaron a saludar al piloto que ganó por primera vez el tradicional rally peruano.

Pero no solo fueron ellos, los pilotos que compitieron en la prueba también se acercaron a André para el enhorabuena. La comunidad del automovilismo es una hermandad que ayer se notó.

Así, finalizó la edición 53 de Caminos del Inca con un nuevo campeón. André Martínez celebró en Arequipa tras superar cinco etapas.