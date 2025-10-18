Caminos del Inca entró en su etapa de definición y este domingo se corre el quinto tramo entre Cusco y Arequipa, tras un reparador día de descanso en la Capital del Imperio Incaico.

Miles de aficionados llegaron al Instituto Túpac Amaru donde se instaló el parque de asistencia y visitaron una a una las carpas de los pilotos. Y sin duda, el ‘Mono’ Orlandini fue uno de los más solicitados.

Fabiola Medina también tiene su hinchada, así como los pilotos cusqueños que recibieron el apoyo de sus paisanos.

Caminos del Inca finaliza esta domingo con la etapa entre Cusco y Arequipa. André Martínez es líder con una ventaja de 9 minutos sobre Richard Palomino. Carlos Castro es tercero y el Mono Orlandini es cuarto.

