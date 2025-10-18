André Martínez a 320 kilómetros de su primer Caminos del Inca: así se define el tradicional rally peruano

Arrancará el motor y su corazón tendrá el mismo ritmo que cuando acelere su potente Rally 3. Tras la paz que entrega el Cusco y la motivación que regala el público amante del automovilismo, todo quedará en cómo André Martínez maneje los nervios y la ansiedad de estar tan cerca de ganar Caminos del Inca.

Hay 320 kilómetros de distancia que lo separan del título, así como los impredecibles problemas que se pueden presentar en el mundo motor, pero la posibilidad está ahí, con más de nueve minutos de ventaja sobre el segundo –Richard Palomino–, con un auto confiable como el Ford Fiesta Rally 3, con un manejo prolijo aprendido a lo largo de cuatro años. Todo estará en que su cabeza sepa guiar sus muñecas.

No es fácil ganar Caminos del Inca. Son cinco días de carrera afrontando todo tipo de dificultades como se ha visto en esta edición, desde problemas mecánicos –como le pasó el viernes al que era líder Eduardo Castro o los incendios de los coches de Jenrry Quispe y Francis Pérez–; problemas de salud como los que afectaron al ‘Mono’ Orlandini en la primera etapa en la subida a Junín; vuelcos, salidas de pista o simples pinchazos de neumáticos que retrasan el paso; o especiales que no se disputan y no permiten recortar tiempos, como se han dado tres veces en esta prueba por motivos de seguridad.

1 860 Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally3 Rally 3 10:06:51.3 2 734 Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5 TIN 10:16:16.1 +9:24.8 +9:24.8 3 804 Carlos Castro \ Carlos Peral Ford Fiesta Rally3 Rally 3 10:19:35.7 +12:44.4 +3:19.6 4 716 Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X TIN 10:36:00.3 +29:09.0 +16:24.6 5 731 Samuel Arce \ Gustavo Arce Mitsubishi Evo X TIN 10:39:09.9 +32:18.6 +3:09.6 6 861 Jorge Martinez \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta Rally3 Rally 3 10:39:28.8 +32:37.5 +18.9 7 768 Manuel Yañez \ Manuel Villafuerte Toyota Yaris N5 TIN 10:43:36.6 +36:45.3 +4:07.8 8 712 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota GR Yaris TIN 10:44:40.4 +37:49.1 +1:03.8 9 855 Jimver Aramayo \ Ivan Figueroa Ford Fiesta Rally3 Rally 3 10:48:20.4 0:03:20.0 +41:29.1 +3:40.0 10 784 Raúl Coyo \ Alvaro Cornejo Toyota GR Yaris TIN 11:02:46.1 0:00:30.0 +55:54.8 +14:25.7

Pero es justamente todo ese combo lo que hace de Caminos una carrera distinta, reto a superar y qué mejor que hacerlo llegando a lo más alto del podio.

“Somos primeros así que vamos a salir primeros. Tenemos que ir a un ritmo constante, evitando cualquier peligro”, aseguró André en la conferencia de prensa de pilotos, donde de dio la elección de partida en el cierre de la competencia.

André parte primero, seguido de Richard Palomino. Luego parten Carlos Castro, Raúl Orlandini y Wilmer Aramayo. Así, con 320 kilómetros de carrera cronometrada finaliza la edición 53 de Caminos del Inca.

“Tenemos que acelerar, porque Richard ya dijo que va a salir endiablado”, agrega André, piloto del Team Tracusa Racing, que este sábado recibió todo el cariño del público cusqueño en el parque de reparaciones.

Son tres especiales que definirán al ganador de la prueba: Checacupe-Conde Viluyo (69,50 km), Ayaviri-Condoroma (119,10 km) y el largo tramo de cierre entre Imata y Chiguata, de 132,10 kilómetros. Un total de 320 kilómetros que separan la gloria de la frustración, el éxito de la derrota.

“Vamos a tener que mantener la cabeza fría para llevarnos el rally –asegura–, se trata de tener mucha cabeza para hacer una carrera limpia”, dice sobre lo que debe tener en esta jornada dominical rumbo a la bandera a cuadros en la plaza Mayta Cápac de Arequipa, a donde deben arribar sobre las 3 de la tarde.

André ha aprendido mucho gracias a los kilómetros internacionales que acumula. Desde el 2023 compite en el rally mundial y este año ha logrado subirse al podio en el Rally de Italia y de Estonia, ambos en la categoría WRC3.

“Es importante el aprendizaje que se logra al correr afuera, de la preparación que hay que tener para llegar con más posibilidades”, asegura, aunque correr en el exterior también le genera un desgaste. De hecho, apenas tuvo tiempo para hacer la hoja de ruta de Caminos.

Además… Definición Quinta etapa Cusco-Arequipa PE11 Checacupe-Conde Viluyo 69.50km PE12 Ayaviri-Conderoma 184.90km PE13 Imata-Chiguata 152.10km Top 5 general 1. André Martínez/Matías Aranguren Rally3 (Ford Fiesta Rally3) 10:06:51.3 2. Richard Palomino/José Rojas TIN (Skoda Fabia N5) 10:16:16.1 3. Carlos Castro/Carlos Peral Rally3 (Ford Fiesta Rally3) 10:19:35.7 4. Raúl Orlandini/Pedro La Cruz TIN (Mitsubishi EVO X) 10:36:00.3 5. Samuel Arce/Gustavo Arce TIN (Mitsubishi EVO X) 10:39.09.9

