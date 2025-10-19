André Martínez gana Caminos del Inca por primera vez y celebra en Arequipa

De aquellos primeros kilómetros hace solo cuatro años, siempre quedan la ilusión de correr más y más, porque año a año André Martínez ha ido cumpliendo sus objetivos y con creces. Esta vez con su logro más grande, ganar por primera vez Caminos del Inca.

Tras una semana de carrera y cinco duras etapas, ayer finalizó el tradicional rally peruano con la emoción total de André, piloto de 28 años que recién decidió correr rally hace poco. Y en su cuarta presentación en Caminos del Inca, ya celebra desde lo más alto del podio general.

Incitado por la experiencia de su padre Jorge Martínez, André decidió incursionar en el 2021 al automovilismo. En el 2022 corrió sus primeras carreras y en el 2023 debutó a nivel internacional en el Rally de Chile. Muchas carreras, muchos kilómetros han pasado y André lo ha demostrado.

1 860 Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally3 Rally 3 13:10:34.0 2 734 Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5 TIN 13:17:33.2 +6:59.2 +6:59.2 3 804 Carlos Castro \ Carlos Peral Ford Fiesta Rally3 Rally 3 13:24:59.2 +14:25.2 +7:26.0 4 716 Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X TIN 13:37:45.8 +27:11.8 +12:46.6

André Martínez, del Team Tracusa Racing, ganó Caminos del Inca junto a su copiloto, el argentino Matías Aranguren, sobre un Ford Fiesta Rally3. Completaron las cinco etapas y 12 especiales (uno de los trece se suspendió para todos y otros dos se cancelaron cuando ya André había pasado) en un tiempo de 13:10:34 horas.

Inició el domingo con una ventaja de 9:24 minutos sobre Richard Palomino, lo que le permitía administrar la ventaja. Y esa fue su estrategia, porque decidió partir primero para no presionarse y para ser quien marque el tiempo de referencia. Al final, André se impuso por siete minutos.

Así, al Parque Mayta Capac llegó como líder y ganador por primera vez de Caminos del Inca. André Martínez celebra con el Team Tracusa Racing el éxito del trabajo en equipo.

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.